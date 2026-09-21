PowerISO служит для работы с образами дисков. Программа умеет создавать, редактировать, конвертировать, сжимать и записывать образы на диск.

Программа поддерживает почти все форматы образов CD и DVD (в том числе и самые популярные: iso, bin, mds, cdi, nrg, daa и многие другие), включает функции создания и редактирования образов, конвертирует образы (может конвертировать практически любой образ в стандартный формат ISO), а также записывает уже имеющиеся образы на диск. Также в PowerISO присутствуют функции виртуального CD-ROM'а с поддержкой создания до 8-ми виртуальных приводов для работы с образами как с обычными дисками, находящимися в CD-приводе.

PowerISO достаточно проста в освоении и использовании, имеет простой и удобный интерфейс, интегрируется в операционную систему, включает свои пункты в контекстное меню и поддерживает функции перетаскивания объектов.