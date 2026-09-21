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PowerISO

9.5

Создание, редактирование, конвертирование и запись образов компакт-дисков

Бесплатно Windows

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PowerISO служит для работы с образами дисков. Программа умеет создавать, редактировать, конвертировать, сжимать и записывать образы на диск.

Программа поддерживает почти все форматы образов CD и DVD (в том числе и самые популярные: iso, bin, mds, cdi, nrg, daa и многие другие), включает функции создания и редактирования образов, конвертирует образы (может конвертировать практически любой образ в стандартный формат ISO), а также записывает уже имеющиеся образы на диск. Также в PowerISO присутствуют функции виртуального CD-ROM'а с поддержкой создания до 8-ми виртуальных приводов для работы с образами как с обычными дисками, находящимися в CD-приводе.

PowerISO достаточно проста в освоении и использовании, имеет простой и удобный интерфейс, интегрируется в операционную систему, включает свои пункты в контекстное меню и поддерживает функции перетаскивания объектов.

Скриншот PowerISO 1 Скриншот PowerISO 2 Скриншот PowerISO 3

Что нового в последних версиях PowerISO:

Что нового в PowerISO 9.0

  • Добавлена поддержка открытия файлов zpaq.
  • Добавлена поддержка предварительного просмотра файлов webp и pcx.
  • Исправлены ошибки.
ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о PowerISO

У этой программы нет ни одного отзыва. 😿 Необходимо срочно добавить!

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