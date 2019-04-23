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PowerISO

7.4

Создание, редактирование, конвертирование и запись образов компакт-дисков

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PowerISO служит для работы с образами дисков. Программа умеет создавать, редактировать, конвертировать, сжимать и записывать образы на диск.

Программа поддерживает почти все форматы образов CD и DVD (в том числе и самые популярные: iso, bin, mds, cdi, nrg, daa и многие другие), включает функции создания и редактирования образов, конвертирует образы (может конвертировать практически любой образ в стандартный формат ISO), а также записывает уже имеющиеся образы на диск. Также в PowerISO присутствуют функции виртуального CD-ROM'а с поддержкой создания до 8-ми виртуальных приводов для работы с образами как с обычными дисками, находящимися в CD-приводе.

PowerISO достаточно проста в освоении и использовании, имеет простой и удобный интерфейс, интегрируется в операционную систему, включает свои пункты в контекстное меню и поддерживает функции перетаскивания объектов.

Что нового в PowerISO 7.4:

  • Добавлена поддержка формата OGG.
  • Добавлена поддержка конвертирования аудиофайлов.
  • Добавлена поддержка работы в фоне.
  • Исправлены ошибки.
Скриншот PowerISO 1 Скриншот PowerISO 2 Скриншот PowerISO 3
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 23.04.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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