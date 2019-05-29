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DAEMON Tools Lite

10.11

Самый популярный виртуальный CD-ROM

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DAEMON Tools Lite — это популярнейший виртуальный CD-ROM. Программа позволяет использовать образ диска так же, как будто это полноценный диск находящийся в CD-приводе. DAEMON Tools умеет: создавать образы дисков, создавать до 4-х активных виртуальных приводов, поддерживает все популярные форматы образов, включает набор дополнительных настроек и имеет очень удобный и понятный интерфейс.

Важным достоинством DAEMON Tools является возможность обхода ряда популярных защит от копирования, которыми не редко снабжаются диски с компьютерными играми. В общем, если копия диска отказывается работать, ссылаясь на отсутствие оригинального диска в приводе, то в большинстве случаев DAEMON Tools поможет исправить это недоразумение (в соответствии с российским законодательством, всякий пользователь вправе создать одну резервную копию диска).

DAEMON Tools считается явным лидером среди программ подобного толка и можно смело рекомендовать скачать DAEMON Tools бесплатно всем тем, кому требуется эмуляция оптического диска.

Что нового в DAEMON Tools Lite 10.11:

  • Просмотр общих директорий и мобильных устройств через функцию Catch!.
  • Добавлена поддержка обрзов ISO.WV.
  • Исправлены мелкие ошибки.
Скриншот DAEMON Tools 1 Скриншот DAEMON Tools 2 Скриншот DAEMON Tools 3
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 29.05.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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