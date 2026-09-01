BurnAware — это полнофункциональный комплекс для записи самых разнообразных дисков с очень простым и понятным интерфейсом. Программа поддерживает запись любых данных на CD, DVD и Blu-ray носители с разными файловыми системами. В программе присутствует целый набор инструментов под разные типы записываемых данных — от обычных файлов до мультимедиа. Можно скачать BurnAware для Windows.

Кроме того, BurnAware поддерживает создание образов (как физического диска в приводе, так и из файлов на компьютере), запись любых образов, создание мультисессионных и загрузочных дисков, стирание информации с перезаписываемых дисков, запись одного проекта на несколько дисков и прочие мелочи. Также в программе присутствуют сопутствующие функции, предоставляющие полную информацию о диске, в том числе и инструмент для сравнения копии с оригиналом.

BurnAware включает целый набор инструментов для работы с мультимедиа: создание аудио-CD, MP3, DVD-видео. Также в программе присутствует аудиограббер для копирования треков с аудио-дисков.

Скачать BurnAware можно в 3-х различных версиях. Free — бесплатная версия для домашних пользователей. Premium — платная версия с дополнительной возможностью извлечения треков из аудиодисков и возможностью получения информации с плохо читаемых дисков. Professional — версия для коммерческого использования с возможностью одновременной записи нескольких дисков (при наличии нескольких приводов). Смотрите наглядную таблицу сравнения версий.