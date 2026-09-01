BurnAware — это полнофункциональный комплекс для записи самых разнообразных дисков с очень простым и понятным интерфейсом. Программа поддерживает запись любых данных на CD, DVD и Blu-ray носители с разными файловыми системами. В программе присутствует целый набор инструментов под разные типы записываемых данных — от обычных файлов до мультимедиа. Можно скачать BurnAware для Windows.
Кроме того, BurnAware поддерживает создание образов (как физического диска в приводе, так и из файлов на компьютере), запись любых образов, создание мультисессионных и загрузочных дисков, стирание информации с перезаписываемых дисков, запись одного проекта на несколько дисков и прочие мелочи. Также в программе присутствуют сопутствующие функции, предоставляющие полную информацию о диске, в том числе и инструмент для сравнения копии с оригиналом.
BurnAware включает целый набор инструментов для работы с мультимедиа: создание аудио-CD, MP3, DVD-видео. Также в программе присутствует аудиограббер для копирования треков с аудио-дисков.
Скачать BurnAware можно в 3-х различных версиях. Free — бесплатная версия для домашних пользователей. Premium — платная версия с дополнительной возможностью извлечения треков из аудиодисков и возможностью получения информации с плохо читаемых дисков. Professional — версия для коммерческого использования с возможностью одновременной записи нескольких дисков (при наличии нескольких приводов). Смотрите наглядную таблицу сравнения версий.
Что нового в последних версиях BurnAware:
Что нового в BurnAware 18.7
- Обновлены локализации.
- Обновлен SDK записи дисков.
- Улучшено не прямое копирование диска (к примеру: CD на DVD).
- Оптимизирована общая производительность на 64-битных системах.
Что нового в BurnAware 18.3
- Обновлены локализации.
- Предприняты улучшения в процедуре проверки файлов после записи носителя.
- Оптимизирована запись видео в 64-битной версии BurnAware.
- Исправлена сортировка аудио-треков после обновления CD-Text.
Что нового в BurnAware 18.1
- Добавлен новый метод чтения тегов WAV и M4A.
- Обновленные локализации.
- Улучшено конвертирование аудио.
- Предприняты мелкие улучшения интерфейса.
- Теперь колонка «Трек» дополнительно включает информацию CD-Text.
Что нового в BurnAware 18.0
- В инструмент Распаковать ISO добавлена поддержка форматов BIN и Audio CD CUE.
- Добавлен дополнительный набор иконок и тема главного экрана программы.
- В инструменты Бэкап диска и Копировать диск добавлены настройки чтения диска.
- В инструмент Аудиограббер добавлена возможность выбора пониженной скорости чтения.
- Обновлен SDK записи дисков.
- В инструменте Бэкап диска улучшено создание CUE.
- Оптимизирован размер кэша для более лучшей записи дисков.
- В инструменте Распаковка ISO оптимизирована загрузка ISO-образов.
- Исправлены ошибки.
Что нового в BurnAware 17.9
- Добавлена поддержка приводов с функцией ручного открытия лотка.
- Оптимизирован буфер под запись носителей Blu-ray XL.
- Улучшена производительность программы и запись ошибок в лог.
- Улучшена распаковка ISO-образов и извлечение данных.
Что нового в BurnAware 17.8
- Улучшена проверка файлов в инструменте "Серия дисков".
- Улучшена поддержка приводов HL-DT-ST.
- Оптимизирован метод выбора оптимальной скорости записи.
- Улучшения совместимости с новейшими версиями Windows 11.
- Обновлены локализации.
Что нового в BurnAware 17
- Новые иконки на начальном экране.
- Добавлена поддержка драйвера Microsoft Virtual DVD-ROM.
- Добавлен параметр командной строки для установки типа диска в инструменте записи серии дисков.
- Обновлен SDK.
- Улучшен двухэтапный процесс копирования дисков.
- Улучшена инициализация привода.
- Улучшена производительность и контроль ошибок.
- Улучшена распаковка ISO и восстановление данных.
- Исправлены ошибки.
Что нового в BurnAware 16.8
- В инструменте восстановления данных улучшена загрузка сеансов и процесс извлечения файлов.
- В инструменте копирования аудио-дисков улучшены функции извлечения треков и CD-text.
- В инструменте распаковки образов улучшено извлечение файлов.
- Исправлены ошибки.
Что нового в BurnAware 16.4
- Обновлен установщик и локализации.
- Обновлен макет главного окна бесплатной версии.
- Улучшен инструмент объединения нескольких дисков.
- Исправлены ошибки.
Что нового в BurnAware 16.3
- Тема Windows 11 и новые иконки.
- Обновлены локализации.
- Обновлен интерфейс и производительность программы.
- Исправлены ошибки.
Что нового в BurnAware 16.2
- Обновлен макет интерфейса.
- Повышена скорость обнаружения носителей Blu-ray.
- Оптимизирован процесс записи образов на носители Blu-ray.
- Оптимизировано извлечение файлов в инструменте восстановления данных.
- Исправлены ошибки.
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