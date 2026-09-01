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BurnAware

19.3

Скачать программу для записи любых дисков

Бесплатно Windows

Скачать BurnAware

ВЫБОР ВЕРСИИ

BurnAware — это полнофункциональный комплекс для записи самых разнообразных дисков с очень простым и понятным интерфейсом. Программа поддерживает запись любых данных на CD, DVD и Blu-ray носители с разными файловыми системами. В программе присутствует целый набор инструментов под разные типы записываемых данных — от обычных файлов до мультимедиа. Можно скачать BurnAware для Windows.

Кроме того, BurnAware поддерживает создание образов (как физического диска в приводе, так и из файлов на компьютере), запись любых образов, создание мультисессионных и загрузочных дисков, стирание информации с перезаписываемых дисков, запись одного проекта на несколько дисков и прочие мелочи. Также в программе присутствуют сопутствующие функции, предоставляющие полную информацию о диске, в том числе и инструмент для сравнения копии с оригиналом.

BurnAware включает целый набор инструментов для работы с мультимедиа: создание аудио-CD, MP3, DVD-видео. Также в программе присутствует аудиограббер для копирования треков с аудио-дисков.

Скачать BurnAware можно в 3-х различных версиях. Free — бесплатная версия для домашних пользователей. Premium — платная версия с дополнительной возможностью извлечения треков из аудиодисков и возможностью получения информации с плохо читаемых дисков. Professional — версия для коммерческого использования с возможностью одновременной записи нескольких дисков (при наличии нескольких приводов). Смотрите наглядную таблицу сравнения версий.

Скриншот BurnAware 1 Скриншот BurnAware 2

Что нового в последних версиях BurnAware:

Что нового в BurnAware 18.7

  • Обновлены локализации.
  • Обновлен SDK записи дисков.
  • Улучшено не прямое копирование диска (к примеру: CD на DVD).
  • Оптимизирована общая производительность на 64-битных системах.

Что нового в BurnAware 18.3

  • Обновлены локализации.
  • Предприняты улучшения в процедуре проверки файлов после записи носителя.
  • Оптимизирована запись видео в 64-битной версии BurnAware.
  • Исправлена сортировка аудио-треков после обновления CD-Text.

Что нового в BurnAware 18.1

  • Добавлен новый метод чтения тегов WAV и M4A.
  • Обновленные локализации.
  • Улучшено конвертирование аудио.
  • Предприняты мелкие улучшения интерфейса.
  • Теперь колонка «Трек» дополнительно включает информацию CD-Text.

Что нового в BurnAware 18.0

  • В инструмент Распаковать ISO добавлена поддержка форматов BIN и Audio CD CUE.
  • Добавлен дополнительный набор иконок и тема главного экрана программы.
  • В инструменты Бэкап диска и Копировать диск добавлены настройки чтения диска.
  • В инструмент Аудиограббер добавлена возможность выбора пониженной скорости чтения.
  • Обновлен SDK записи дисков.
  • В инструменте Бэкап диска улучшено создание CUE.
  • Оптимизирован размер кэша для более лучшей записи дисков.
  • В инструменте Распаковка ISO оптимизирована загрузка ISO-образов.
  • Исправлены ошибки.

Что нового в BurnAware 17.9

  • Добавлена поддержка приводов с функцией ручного открытия лотка.
  • Оптимизирован буфер под запись носителей Blu-ray XL.
  • Улучшена производительность программы и запись ошибок в лог.
  • Улучшена распаковка ISO-образов и извлечение данных.

Что нового в BurnAware 17.8

  • Улучшена проверка файлов в инструменте "Серия дисков".
  • Улучшена поддержка приводов HL-DT-ST.
  • Оптимизирован метод выбора оптимальной скорости записи.
  • Улучшения совместимости с новейшими версиями Windows 11.
  • Обновлены локализации.

Что нового в BurnAware 17

  • Новые иконки на начальном экране.
  • Добавлена поддержка драйвера Microsoft Virtual DVD-ROM.
  • Добавлен параметр командной строки для установки типа диска в инструменте записи серии дисков.
  • Обновлен SDK.
  • Улучшен двухэтапный процесс копирования дисков.
  • Улучшена инициализация привода.
  • Улучшена производительность и контроль ошибок.
  • Улучшена распаковка ISO и восстановление данных.
  • Исправлены ошибки.

Что нового в BurnAware 16.8

  • В инструменте восстановления данных улучшена загрузка сеансов и процесс извлечения файлов.
  • В инструменте копирования аудио-дисков улучшены функции извлечения треков и CD-text.
  • В инструменте распаковки образов улучшено извлечение файлов.
  • Исправлены ошибки.

Что нового в BurnAware 16.4

  • Обновлен установщик и локализации.
  • Обновлен макет главного окна бесплатной версии.
  • Улучшен инструмент объединения нескольких дисков.
  • Исправлены ошибки.

Что нового в BurnAware 16.3

  • Тема Windows 11 и новые иконки.
  • Обновлены локализации.
  • Обновлен интерфейс и производительность программы.
  • Исправлены ошибки.

Что нового в BurnAware 16.2

  • Обновлен макет интерфейса.
  • Повышена скорость обнаружения носителей Blu-ray.
  • Оптимизирован процесс записи образов на носители Blu-ray.
  • Оптимизировано извлечение файлов в инструменте восстановления данных.
  • Исправлены ошибки.

Читайте новость: BurnAware 14 — крупное обновление комплекса для записи дисков.

ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о BurnAware

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