Отличный виртуальный CD-ROM от компании SlySoft (разработчик CloneCD, популярной программы для копирования дисков). Программа позволяет работать с уже готовым образом CD, DVD, HD-DVD и Blu-ray как с обыкновенным диском в CD-приводе. Допускается создание и одновременное использование до 8-ми виртуальных дисков. От прочих эмуляторов оптических дисков программа отличается очень простым интерфейсом и отсутствием лишних, для рядового пользователя, настроек.

Программа всем замечательна, но нужно отметить, что Virtual CloneDrive нацелен на работу с простыми дисками и не рассчитан на эмуляцию защиты от копирования, которой нередко снабжаются диски (часто с играми). Для сложных случаев лучше подойдут такие программы как DAEMON Tools и Alcohol 120%.