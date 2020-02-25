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Virtual CloneDrive

5.5.1.0

Бесплатный виртуальный сидиром от elby

Бесплатно Windows
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Отличный виртуальный CD-ROM от компании SlySoft (разработчик CloneCD, популярной программы для копирования дисков). Программа позволяет работать с уже готовым образом CD, DVD, HD-DVD и Blu-ray как с обыкновенным диском в CD-приводе. Допускается создание и одновременное использование до 8-ми виртуальных дисков. От прочих эмуляторов оптических дисков программа отличается очень простым интерфейсом и отсутствием лишних, для рядового пользователя, настроек.

Программа всем замечательна, но нужно отметить, что Virtual CloneDrive нацелен на работу с простыми дисками и не рассчитан на эмуляцию защиты от копирования, которой нередко снабжаются диски (часто с играми). Для сложных случаев лучше подойдут такие программы как DAEMON Tools и Alcohol 120%.

Что нового в Virtual CloneDrive 5.5.1.0:

Первое обновление программы за 4 года.

  • Обновлен драйвер ElbyCDIO.
  • Снижена нагрузка на процессор в Windows 10, 8.1 и 8.
  • Исправлена проблема, при которой загрузка UDF-образа приводила к сбою VCDmount.
  • Упразднена совместимость с операционной системой Windows 2000.
  • Предприняты незначительные улучшения и исправлены ошибки.
Скриншот Virtual CloneDrive
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 25.02.20САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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