SLO.ru — новые версии популярных программ. Скачать программы.
НОВОСТИ
КАТАЛОГ ПРОГРАММ
50 ПОПУЛЯРНЫХ
БРАУЗЕРЫ

Alcohol 120%

2.1.0.30316

Копирование дисков и мощный виртуальный сидиром

Пробная версия Windows
Скачать Alcohol 120%

Alcohol 120% — лучшая программа для копирования и виртуализации оптических дисков. Программа с успехом справляется с большинством защит от копирования, которыми нередко снабжаются диски, в том числе умеет эмулировать физические особенности диска и создает абсолютно точную копию даже в особо сложных случаях. В общем и целом, программа копирует диски, создает и записывает образы, поддерживает все популярные форматы образов дисков, поддерживает огромное количество физических приводов, имеет массу всевозможных настроек и т. п.

Помимо копирования дисков, Alcohol 120% является еще и замечательным виртуальным CD-ROM’ом. Программа позволяет использовать образ, так как будто это обыкновенный CD-привод с диском. Поддерживает создание до 31-го виртуального привода.

Кроме Alcohol 120% также выпускается специальная облегченная версия, под названием Alcohol 52%, которая ограничена функциями виртуального CD-ROM'а (до 6-ти штук) и не умеет записывать диски, но зато распространяется абсолютно бесплатно.

Что нового в Alcohol 120% 2.1.0.30316:

  • Добавлена поддержка новых приводов.
  • Исправлены небольшие ошибки.
Скриншот Alcohol 120% 1 Скриншот Alcohol 120% 2 Скриншот Alcohol 120% 3 Скриншот Alcohol 120% 4
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 22.04.20САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Яндекс.Браузер

Скачать

ПОХОЖИЕ ПРОГРАММЫ

DAEMON Tools Lite

Самый популярный виртуальный CD-ROM

BurnAware

Скачать программу для записи любых дисков

Virtual CloneDrive

Бесплатный виртуальный сидиром от elby

Nero Burning ROM

Скачать мощный инструмент для записи дисков

UltraISO

Самая мощная программа для работы с образами дисков

Еще похожие

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Firefox

Яндекс.Браузер

Яндекс.Браузер

Google Chrome

Google Chrome

Opera

Opera

Skype

Skype

Telegram

Telegram

uTorrent

uTorrent

AIMP

AIMP

Media Player Classic

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack

CCleaner

CCleaner

WinRAR

WinRAR

Касперский

Касперский

AIDA64

AIDA64