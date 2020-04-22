Alcohol 120% — лучшая программа для копирования и виртуализации оптических дисков. Программа с успехом справляется с большинством защит от копирования, которыми нередко снабжаются диски, в том числе умеет эмулировать физические особенности диска и создает абсолютно точную копию даже в особо сложных случаях. В общем и целом, программа копирует диски, создает и записывает образы, поддерживает все популярные форматы образов дисков, поддерживает огромное количество физических приводов, имеет массу всевозможных настроек и т. п.

Помимо копирования дисков, Alcohol 120% является еще и замечательным виртуальным CD-ROM’ом. Программа позволяет использовать образ, так как будто это обыкновенный CD-привод с диском. Поддерживает создание до 31-го виртуального привода.

Кроме Alcohol 120% также выпускается специальная облегченная версия, под названием Alcohol 52%, которая ограничена функциями виртуального CD-ROM'а (до 6-ти штук) и не умеет записывать диски, но зато распространяется абсолютно бесплатно.