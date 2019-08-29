UltraISO — самая мощная программа для работы с образами носителей самых разных типов. Поддерживаются оптические носители CD, DVD, Blu-ray; жесткие диски HDD и различные Flash-накопители (к примеру, USB-флэшки).

Программа способна создавать, редактировать, конвертировать и записывать образы всех известных форматов. Умеет создавать образы, как диска, так и из файлов на компьютере, поддерживает создание загрузочных дисков, поддерживает работу с USB-носителями, умеет работать с целым рядом специфических технологий и форматов и имеет множество деловых настроек на все случаи жизни. Является несомненным лидером по количеству поддерживаемых форматов: ISO, BIN/CUE, IMG/CCD/SUB, MDF/MDS, PDI, GI, C2D, CIF, NRG, BWI/BWT, LCD, CDI, TAO/DAO, CIF, VCD, NCD, GCD/GI, VC4/000, VDI, VaporCD и масса менее популярных.

Помимо всего прочего UltraISO поддерживает работу со сторонними программами для записи дисков и создания виртуальных приводов.