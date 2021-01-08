SLO.ru — новые версии популярных программ. Скачать программы.
НОВОСТИ
КАТАЛОГ ПРОГРАММ
50 ПОПУЛЯРНЫХ
БРАУЗЕРЫ

AnyBurn

5.2

Крошечная программа для записи дисков

Бесплатно Windows
Скачать AnyBurn

AnyBurn — крошечная, но полнофункциональная программа для записи дисков от разработчика известной программы PowerISO. Дистрибутив программы занимает всего 1 мегабайт и это, похоже, рекорд для программ такого типа. Несмотря на крошечный размер, AnyBurn включает полный набор функций для записи CD, DVD и Blu-ray носителей: запись файлов на диск, запись образов дисков, копирование дисков на лету, создание образов существующего диска или из файлов, создание и риппинг аудиодисков. Также программа умеет стирать диски, конвертировать образы и показывать информацию о приводе.

AnyBurn полностью бесплатна, элементарно проста и не загружает даже слабый компьютер. К минусам можно отнести отсутствие русскоязычной локализации, а также глюки в интерфейсе окна записи файлов на диск.

Теперь, запись дисков далеко не ежедневная задача. В наше время, пользователи записывают диски редко — от случая к случаю. И потому, скромная программка типа AnyBurn как раз никогда не помешает, однако в случае необходимости сослужит добрую службу.

Что нового в AnyBurn 5.2:

Реализована поддержка дисплеев с высоким DPI и исправлены ошибки.

Скриншот AnyBurn 1 Скриншот AnyBurn 2 Скриншот AnyBurn 3
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 08.01.21САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

ПОХОЖИЕ ПРОГРАММЫ

DAEMON Tools Lite

Самый популярный виртуальный CD-ROM

BurnAware

Скачать программу для записи любых дисков

Alcohol 120%

Копирование дисков и мощный виртуальный сидиром

Virtual CloneDrive

Бесплатный виртуальный сидиром от elby

Nero Burning ROM

Скачать мощный инструмент для записи дисков

Еще похожие

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Firefox

Яндекс.Браузер

Яндекс.Браузер

Google Chrome

Google Chrome

Opera

Opera

Skype

Skype

Telegram

Telegram

uTorrent

uTorrent

AIMP

AIMP

Media Player Classic

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack

CCleaner

CCleaner

WinRAR

WinRAR

Касперский

Касперский

AIDA64

AIDA64