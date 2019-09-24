Acronis True Image — мощнейший комплекс для резервного копирования информации. Программа позволяет делать бэкапы как отдельных файлов, так и всей системы, как на локальный компьютер или внешний носитель, так и в облако. При необходимости, сохраненные файлы можно восстановить в два счета. Скачайте Acronis True Image — это надежная программа, которая за долгие годы заслужила очень хорошую репутацию.

В программе предусмотрено множество режимов работы и настроек. Можно делать резервное копирование файлов вручную или автоматически; на жесткий диск компьютера, внешний носитель или в облачное хранилище, которое предоставляет разработчик (за отдельную абонентскую плату); есть возможность обновлять бэкап новыми и изменившимися файлами и много другое. Также можно осуществлять долгосрочное хранение — просто архивировать файлы, которые ненужны сейчас, но могут понадобиться в будущем. Есть возможность синхронизации информации на разных устройствах.

Многим пользователям очень нравится возможность создания копии системного диска со всем установленным софтом: операционной системой, драйверами и прикладными программами. Получается полностью рабочая копия системы, которую можно восстановить из бэкапа в любой момент. Это позволяет избегать долгой переустановки операционной системы рядовым пользователем, а уж администратор компьютерной сети может сэкономить до половины жизни (зависит от числа подконтрольных систем).

Еще одной важной особенностью является ряд возможностей для создания загрузочных носителей с новой системой или клонированной с помощью Acronis True Image. Для загрузчика используется WinPE или Linux.

Отдельным абзацем можно отметить технологию Acronis Active Protection 2.0, которая позволяет защититься от программ-вымогателей, шифрующих файлы и требуют выкуп за расшифровку и восстановление доступа. Также эта функция позволят ликвидировать последствия деятельности таких программ.

На самом деле, это лишь общее описание базовых функций, там есть еще масса мелких удобств, типа бэкапа мобильного телефона, шифрование данных и многое другое. А еще у программы очень симпатичный и удобный интерфейс, с которым приятно иметь дело.