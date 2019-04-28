Resonic Player — быстрый аудиоплеер для Windows, поддерживающий большинство популярных аудиоформатов и делающий упор на визуализацию звука и прослушивание семплов. Это несложный плеер, подходящий для воспроизведения директорий с файлами и отличающийся качественным звуком и высокой скоростью работы.

Resonic Player — это скорее деловой инструмент, чем плеер для повседневного воспроизведения музыки. Конечно, он вполне годится для прослушивания любимых песен, однако явно адресован тем, кто занимается музыкой профессионально. Это выражается в интерфейсе, созданном не для красоты, а для дела; в явном акцентировании внимания на звуковой волне; в удобной возможности прослушивания различных деловых форматов (к примеру, форматов от FastTracker, ScreamTracker, MultiTracker). В общем, рекомендуется скачать Resonic Player людям, занимающимся звуком профессионально. Пользователям, которые нуждаются в плеере для прослушивания музыки, лучше будет скачать Dopamine или AIMP.

Интерфейс Resonic Player Настройки визуализации Resonic Player

Визуализация звука — важная особенность Resonic Player. В верхней части интерфейса располагается раздел, который может отображать форму волны, частотный или линейный анализатор,анализатор музыкального спектра или осциллограф. Это удобно для визуального отслеживания звука и быстрого перехода к нужному моменту аудиозаписи.

В программе есть все необходимое для удобной работы, как и в любом другом плеере, плюс высокая производительность, отличное звучание и набор полезных настроек. Разработчик старается снабдить программу всем необходимым и явно делает упор на мелкие детали, которых в Resonic Player очень и очень много. Кроме прослушивания семплов, он запросто подойдет для прослушивания плейлистов и директорий, но явно не рассчитан на каталогизацию и создание коллекции.

Интерфейс аудиоплеера не поддерживает скины — это минус, который отпугнет многих пользователей. Интерфейс, не обладающий особыми дизайнерскими изысками, может не понравиться некоторым пользователям и его оформление нельзя сменить. Зато он поддается перенастройке — большинство элементов можно убрать, однако их нельзя перемещать в другие места. В общем и целом, интерфейс Resonic Player несложный и при небольшом внимании становится понятен и не вызовет проблем.

Базовая версия распространяется бесплатно. Есть еще и коммерческая, которая отличается набором усовершенствованных функций. Посмотрите наглядную страницу сравнения версий.