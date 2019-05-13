SLO.ru — новые версии популярных программ. Скачать программы.
НОВОСТИ
КАТАЛОГ ПРОГРАММ
50 ПОПУЛЯРНЫХ
БРАУЗЕРЫ

Dopamine

2.0 Pre 7

Скачать простой и симпатичный аудиоплеер

Скачать Dopamine

Dopamine — простой и удобный аудиоплеер с оформлением интерфейса в стиле Windows 10. Главная его особенность — простота — он создан, чтобы быть доступным, и не содержит избыточного функционала. И верно, мощных плееров для каталогизации треков с широким набором дополнительных функций сейчас очень много, а вот простые плееры, которые просто воспроизводят музыку, можно пересчитать по пальцам. В общем, можно посоветовать скачать плеер Dopomine самой широкой аудитории пользователей — он простой, быстрый и не содержит лишних функций.

Интерфейс Dopamine
Интерфейс Dopamine
Список воспроизведения
Список воспроизведения
Настройки оформления
Настройки оформления

Интерфейс Dopamine является одной из ключевых особенностей этого плеера. Оформление выполнено в стиле Windows 10 и идеально вписывается в операционную систему, что наверняка понравится многим пользователям. Кроме прочего, там доступна настройка цветовой гаммы элементов интерфейса, а также есть возможность выбора темной и светлой темы оформления. Также стоит отметить, что структура интерфейса обеспечивает простоту работы и самоочевидность доступа ко всем функциям. Важно упомянуть, что кроме полноформатного интерфейса в Dopamine есть мини-плеер и возможность управления воспроизведением с панели задач операционной системы и через меню иконки трея.

В Dopamine есть все, что нужно для удобного воспроизведения музыки: 10-полосный эквалайзер, сортировка треков по ряду параметров, система рейтинга песен, возможность взаимодействия с онлайновыми-сервисами и поддержка различных сопутствующих музыке материалов (обложки альбомов, тексты песен, биографии музыкантов). Аудиоплеер поддерживает воспроизведение следующих форматов: MP3, WAV, OGG Vorbis, FLAC, APE, WMA, OPUS и M4A/AAC.

Что нового в Dopamine 2.0 Pre 7:

  • Добавлена возможность сбросить файлы во время воспроизведения, если не воспроизводится трек из плейлиста.
  • Добавлена возможность сбросить директорию на экране плейлиста.
  • Добавлена возможность сортировки по дате добавления и дате создания на экране трека.
  • Обновлены локализации. В том числе и русская.
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 13.05.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Яндекс.Браузер

Скачать

ПОХОЖИЕ ПРОГРАММЫ

foobar2000

Скачать бесплатно полностью настраиваемый аудиоплеер

AIMP

Скачать очень популярный аудиоплеер

Winamp

Легендарный аудиоплеер с поддержкой массы форматов

JRiver Media Center

Скачать мощный медиацентр с поддержкой аудио и видео

MediaMonkey

Мощный инструмент для ведения музыкальной коллекции

Еще похожие

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Firefox

Яндекс.Браузер

Яндекс.Браузер

Google Chrome

Google Chrome

Opera

Opera

Skype

Skype

Telegram

Telegram

uTorrent

uTorrent

AIMP

AIMP

Media Player Classic

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack

CCleaner

CCleaner

WinRAR

WinRAR

Касперский

Касперский

AIDA64

AIDA64