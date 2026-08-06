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Dopamine

3.0.8

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Open Source Windows Linux

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ВЫБОР ВЕРСИИ

Dopamine — простой и удобный аудиоплеер с оформлением интерфейса в стиле Windows 10. Главная его особенность — простота — он создан, чтобы быть доступным, и не содержит избыточного функционала. И верно, мощных плееров для каталогизации треков с широким набором дополнительных функций сейчас очень много, а вот простые плееры, которые просто воспроизводят музыку, можно пересчитать по пальцам. В общем, можно посоветовать скачать плеер Dopomine самой широкой аудитории пользователей — он простой, быстрый и не содержит лишних функций.

Интерфейс Dopamine является одной из ключевых особенностей этого плеера. Оформление выполнено в стиле Windows 10 и идеально вписывается в операционную систему, что наверняка понравится многим пользователям. Кроме прочего, там доступна настройка цветовой гаммы элементов интерфейса, а также есть возможность выбора темной и светлой темы оформления. Также стоит отметить, что структура интерфейса обеспечивает простоту работы и самоочевидность доступа ко всем функциям. Важно упомянуть, что кроме полноформатного интерфейса в Dopamine есть мини-плеер и возможность управления воспроизведением с панели задач операционной системы и через меню иконки трея.

В Dopamine есть все, что нужно для удобного воспроизведения музыки: 10-полосный эквалайзер, сортировка треков по ряду параметров, система рейтинга песен, возможность взаимодействия с онлайновыми-сервисами и поддержка различных сопутствующих музыке материалов (обложки альбомов, тексты песен, биографии музыкантов). Аудиоплеер поддерживает воспроизведение следующих форматов: MP3, WAV, OGG Vorbis, FLAC, APE, WMA, OPUS и M4A/AAC.

Интерфейс Dopamine
Интерфейс Dopamine
Список воспроизведения
Список воспроизведения
Настройки оформления
Настройки оформления

Что нового в последних версиях Dopamine:

Что нового в Dopamine 3.0.8

  • На экранах «Исполнители» и «Жанры» реализован переход по списку исполнителей с помощью клавиатуры — нажатие на определенную букву осуществляет прокрутку списка к соответствующему разделу медиатеки и подсветку подходящих элементов.
  • Добавлена ​​возможность использования изображений исполнителей в качестве фона.
  • Добавлена ​​возможность редактирования изображений исполнителей.
  • Улучшено резервное копирование рейтинга треков и отметок «Любимое».
  • Обновлены локализации (русского языка не касается.

Прочитайте новость: Dopamine 3.0 — важное обновление аудиоплеера. Теперь с версией для GNU/Linux

Прочитайте новость: Dopamine 2.0 — новая версия аудиоплеера с обновленным интерфейсом

ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о Dopamine

Программа хорошая, сайт тоже отличный, всем советую!!)
(не бот, удачного прослушивания музыки^^)

Автор: sosison4ik22829.08.2022

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