Quod Libet — мультиплатформенный аудиоплеер, ориентированный на ведение коллекции музыки. Полностью бесплатный плеер с открытыми исходными кодами.

Аудиоплеер Quod Libet создан для меломанов, которые хотят иметь собственную коллекцию музыки с дополнительными материалами и которым недостаточно Spotify и прочих стриминговых сервисов. Программа позволит создать и вести фонотеку, добавляя в нее музыку и сопутствующие материалы (тексты, обложки, метаданные).

Quod Libet — это тот плеер, который требует предварительной настройки. Адресован пользователям, которые знают, что они хотят от плеера. Он состоит из самого плеера и массы расширений, которые уже входят в состав плеера, но пользователь должен сам выбрать те, которые ему нужны. Это может быть функция получения обложек из интернета, синхронизация с Last.fm, скробблинг, использование анимации при смене трека или даже будильник. Пользоваться плеером можно и без обращения и дополнениям и предварительной настройки программы.

Интерфейс Quod Libet Расширения Метаданные

Важной особенность этого аудиоплеера является расширенная поддержка работы с метаданными, а также поиск по фонотеке, поддерживающий регулярные выражения. И то и другое подразумевает ведение пользователем крупной коллекции музыки.

Quod Libet поддерживает бэкенды GStreamer и xine-lib, Replay Gain, включает полную поддержку юникода в метаданных, все стандартные функции воспроизведения музыки, интернет-радио, темы интерфейса, рейтинг и многое другое. Поддерживаются следующие форматы: MP3, Ogg Vorbis/Speex/Opus, FLAC, Musepack, MOD/XM/IT, Wavpack, MPEG-4 AAC, WMA, MIDI, Monkey’s Audio.

Можно смело рекомендовать скачать Quod Libet пользователям GNU/Linux — это родное приложение, а потому стабильное. Увы, про Windows-версию Quod Libet так сказать нельзя — даже при беглом обзоре, с крошечной фонотекой и без использования расширений, программа пару раз давала сбой. То есть, ситуация примерно такая же, как с Windows-версиями популярных плееров Tomahawk и Banshee, которые также из мира GNU/Linux, и также нестабильны в Windows.