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Qmmp

2.0.0

Внешне простой аудиоплеер с модульной структурой

Бесплатно Windows Linux
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Qmmp (расшифровывается как Qt-based Multimedia Player) — это кроссплатформенный и свободный аудиоплеер с модульной структурой реализации функций и интерфейсом в стиле знаменитого Winamp.

Qmmp — это очень простой аудиоплеер, однако, больше всего понравится энтузиастам-программистам. Дело тут в модульной структуре — плеер состоит из отдельных модулей, которыми можно управлять, добавляя свои собственные. Основная настройка плеера происходит через подключение и выключение модулей. Это касается как поддержки дополнительных форматов, так и таких функций, как дополнительные возможности: тексты песен, обложки альбомов, функции уведомления и другие. В состав дистрибутива входит полный набор модулей (функций).

Qmmp поддерживает следующие форматы: MPEG 1/2/3, Ogg Vorbis, Opus, FLAC, Musepack, WavePack, ADTS AAC, CD Audio, WMA, Monkey's Audio и несколько менее востребованных. Также поддерживается воспроизведение потокового аудио, получаемого через интернет.

Что нового в последней версии Qmmp:

  • Осуществлен переход на Qt6.
  • Оптимизирован запуск программы.
  • Добавлена корейская локализация.
  • Включена по умолчанию поддержка Matroska в ffmpeg.
  • Теперь libiconv отвечает за конвертирование кодировки текста.
  • Упразднена поддержка mp3lyrics.org (закрылся).
  • Предприняты улучшения в модуле GSUI: отптимизация полосы прокрутки с формой волны и исправлена генерация формы волны для 16-битных данных.
  • Отключены неподдерживаемые модули: taskbar, qtmultimedia.
  • Исправлены ошибки.
Скриншот Qmmp 1 Скриншот Qmmp 2 Скриншот Qmmp 3 Скриншот Qmmp 4
ОБНОВЛЕНО: 11.07.21САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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