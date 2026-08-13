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Qmmp

2.4.0

Внешне простой аудиоплеер с модульной структурой

Бесплатно Windows Linux

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Qmmp (расшифровывается как Qt-based Multimedia Player) — это кроссплатформенный и свободный аудиоплеер с модульной структурой реализации функций и интерфейсом в стиле знаменитого Winamp.

Qmmp — это очень простой аудиоплеер, однако, больше всего понравится энтузиастам-программистам. Дело тут в модульной структуре — плеер состоит из отдельных модулей, которыми можно управлять, добавляя свои собственные. Основная настройка плеера происходит через подключение и выключение модулей. Это касается как поддержки дополнительных форматов, так и таких функций, как дополнительные возможности: тексты песен, обложки альбомов, функции уведомления и другие. В состав дистрибутива входит полный набор модулей (функций).

Qmmp поддерживает следующие форматы: MPEG 1/2/3, Ogg Vorbis, Opus, FLAC, Musepack, WavePack, ADTS AAC, CD Audio, WMA, Monkey's Audio и несколько менее востребованных. Также поддерживается воспроизведение потокового аудио, получаемого через интернет.

Скриншот Qmmp 1 Скриншот Qmmp 2 Скриншот Qmmp 3 Скриншот Qmmp 4

Что нового в последних версиях Qmmp:

  • Добавлена экспериментальная поддержка projectM 4.0.
  • Реализована автоматическая пересборка кэша обложки при его отсутствии.
  • Исправлены ошибки.
ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о Qmmp

У этой программы нет ни одного отзыва. 😿 Необходимо срочно добавить!

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