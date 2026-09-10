SLO.ru
НОВОСТИ КАТАЛОГ ПРОГРАММ 50 ПОПУЛЯРНЫХ БРАУЗЕРЫ
NVIDIA App 11.0.9

NVIDIA App 11.0.9

 Firefox 155

Firefox 155

 OpenShot 4.0.0

OpenShot 4.0.0

 PCSX2 2.8.0

PCSX2 2.8.0

 Ubuntu 26.04.1

Ubuntu 26.04.1

 DOSBox Staging 0.83.0 — крупное обновление эмулятора DOS для геймеров

DOSBox Staging 0.83.0
💬 ОТЗЫВЫ

iTunes

12.13.11.1

Скачать бесплатно мультимедиацентр для пользователей техники Apple

Бесплатно Windows

Скачать iTunes

ВЫБОР ВЕРСИИ

iTunes — это мощный медиацентр от компании Apple. Программа нужна для работы с аудио-файлами, а также прочим медиаконтентом. Ориентирован, в первую очередь, на пользователей техники производства компании Apple. С некоторых пор, программа выпускается только для операционной системы Windows (в Mac OS предусмотрен ряд отдельных программ со схожим функционалом). Узнайте подробности.

iTunes включает массу функций для прослушивания, каталогизации, управления и работы с аудиофайлами, а также набор дополнительных удобств. В iTunes присутствует множество утилитарных функций для работы в файлами: запись файлов на диск, конвертер аудиоформатов, теги, обложки, система рейтинга, получение информации с внешних баз данных и многое другое. В общем, это функциональный, продуманный и удобный медиацентр с отличным дизайном и удобной структурой управления.

Основная пользовательская аудитория iTunes, это пользователи техники от компании Apple. Программа полностью поддерживает работу с такими устройствами как iPhone, iPad и iPod и необходима для их синхронизации с настольным компьютером.

Очень важной и значительной частью iTunes является сервис iTunes Store, который является магазином всевозможного контента: музыки, фильмов, книг, а также программ и игр. Пользователь может скачать понравившейся контент и воспроизвести его через iTunes или загрузить на внешнее устройство от Apple.

Скачать iTunes необходимо всякому пользователю техники от Apple. Это русская версия.

Скриншот iTunes 1 Скриншот iTunes 2 Скриншот iTunes 3

Что нового в последних версиях iTunes:

Что нового в iTunes 12.13.11.1

  • Добавлена совместимость и корректное распознавание новых устройств Apple, включая линейку iPhone 18 и новые Apple Watch.
  • Повышена стабильность.
  • Исправлены проблемы безопасности.

Прочитайте новость: Apple официально прекратила разработку iTunes, разделив его на 3 приложения

ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о iTunes

У этой программы нет ни одного отзыва. 😿 Необходимо срочно добавить!

ПОХОЖИЕ ПРОГРАММЫ

foobar2000

Скачать бесплатно полностью настраиваемый аудиоплеер

AIMP

Скачать очень популярный аудиоплеер

Winamp

Легендарный аудиоплеер с поддержкой массы форматов

JRiver Media Center

Скачать мощный медиацентр с поддержкой аудио и видео

MediaMonkey

Мощный инструмент для ведения музыкальной коллекции

Еще похожие

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Firefox

Google Chrome

Google Chrome

Telegram

Telegram

Skype

Skype

qBittorrent

qBittorrent

Media Player Classic

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack

AIMP

AIMP

FastStone Image Viewer

FastStone Image Viewer

BleachBit

BleachBit

Microsoft PowerToys

Microsoft PowerToys

HWiNFO

HWiNFO

WinRAR

WinRAR

Total Commander

Total Commander

Notepad++

Notepad++

×