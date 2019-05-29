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iTunes

12.9.5

Скачать бесплатно мультимедиацентр для пользователей техники Apple

Скачать iTunes

iTunes — это мощный медиацентр от компании Apple. Программа нужна для работы с аудио-файлами, а также прочим медиаконтентом. Ориентирован, в первую очередь, на пользователей техники производства компании Apple.

iTunes включает массу функций для прослушивания, каталогизации, управления и работы с аудиофайлами, а также набор дополнительных удобств. В iTunes присутствует множество утилитарных функций для работы в файлами: запись файлов на диск, конвертер аудиоформатов, теги, обложки, система рейтинга, получение информации с внешних баз данных и многое другое. В общем, это функциональный, продуманный и удобный медиацентр с отличным дизайном и удобной структурой управления.

Основная пользовательская аудитория iTunes, это пользователи техники от компании Apple. Программа полностью поддерживает работу с такими устройствами как iPhone, iPad и iPod и необходима для их синхронизации с настольным компьютером.

Очень важной и значительной частью iTunes является сервис iTunes Store, который является магазином всевозможного контента: музыки, фильмов, книг, а также программ и игр. Пользователь может скачать понравившейся контент и воспроизводить его через iTunes или загрузить на внешнее устройство от Apple.

Скачать iTunes необходимо всякому пользователю техники от Apple. Это русская версия.

Что нового в iTunes 12.9.5:

  • Теперь Apple Music отображает большее количество заметок на вкладке обзора, что упрощает поиск новой музыки, плейлистов и прочего.
  • Исправлен набор проблем в безопасности iTunes.

Прочитайте новость: iTunes 12.7 - новая версия медиацентра от Apple. Теперь без AppStore

Скриншот iTunes 1 Скриншот iTunes 2 Скриншот iTunes 3
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 29.05.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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