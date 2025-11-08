SLO.ru
НОВОСТИ КАТАЛОГ ПРОГРАММ 50 ПОПУЛЯРНЫХ БРАУЗЕРЫ
Dopamine 3.0 — важное обновление аудиоплеера. Теперь с версией для GNU/Linux

Релиз Dopamine 3.0

 Samsung Internet — выпущена тестовая версия браузера от Samsung

Браузер Samsung Internet

 Affinity Studio — графические редакторы Affinity стали бесплатны

Вышла Affinity Studio

 Fedora 43

Fedora 43

 Firefox 144.0.2

Firefox 144.0.2

 Media Player Classic BE 1.8.8

Media Player Classic BE 1.8.8
Dopamine 3.0 — важное обновление аудиоплеера. Теперь с версией для GNU/Linux 08.11.2025

Dopamine 3.0 — важное обновление аудиоплеера. Теперь с версией для GNU/Linux

Спустя шесть лет разработки выпущена первая стабильная версия аудиоплеера Dopamine 3.0.

Dopamine — свободный (с проектом на Гитхабе) аудиоплеер. Простой и удобный, с оформлением интерфейса в стиле Windows 11/10. Главная его особенность — простота, — он создан, чтобы быть доступным, и не содержит избыточного функционала. И верно, мощных плееров для каталогизации треков с широким набором дополнительных функций сейчас очень много, а вот простые плееры, которые просто воспроизводят музыку, можно пересчитать по пальцам. Существует много лет — можно рассчитывать, что разработчик не бросит его завтра.

Целью разработки Dopamine 3 являлось создание версии для GNU/Linux. Предыдущие версии были спроектированы исключительно для операционных систем Windows, а технологии, лежащие в основе плеера, были несовместимы с GNU/Linux. Автору пришлось разрабатывать новую версию практически с нуля, поэтому подготовка этой версии и заняла столько времени.

Интерфейс Dopamine
Интерфейс Dopamine

На данный момент в Dopamine 3.0 перенесены не все функции Dopamine 2.0. Разработчик не захотел растягивать тестовый период на дополнительные годы и выпустил вполне стабильную, но несколько поражённую в функциональном плане версию (по сравнению с 2.0). В ходе дальнейшего развития в плеер перенесут все недостающие функции.

Ключевые особенности Dopamine 3.0

  • Кроссплатформенный аудиоплеер для Windows, GNU/Linux и macOS.
  • Симпатичный, несложный интерфейс в стиле Windows 11/10.
  • Плейлисты на основе папок. Папки сообразуются с плейлиста для простой и наглядной структуры.
  • Воспроизведение без пауз — плавный переход между треками.
  • Естественная и плавная регулировка громкости.
  • Автоматическое разделение нескольких исполнителей с помощью настраиваемых разделителей (например, «ft.», «feat.»).
  • Параметры группировки альбомов. Настройка определения и отображения альбомов для контроля за медиатекой.
  • Интеграция с Last.fm — скробблинг и загрузка информации о музыкантах.
  • Поддержка текстов песен. Онлайн и оффлайн.
  • Интеграция с Discord — показ текущего трека в Discord в реальном времени.

Скачать Dopamine для Windows

Бесплатно/GPLРазмер: 98.5 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Dopamine для GNU/Linux (AppImage)

Бесплатно/GPLРазмер: 138 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Dopamine для GNU/Linux (DEB)

Бесплатно/GPLРазмер: 87.7 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Dopamine для GNU/Linux (RPM)

Бесплатно/GPLРазмер: 87.3 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Dopamine для GNU/Linux (Snap)

Бесплатно/GPLРазмер: 119 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Dopamine для GNU/Linux (pacman)

Бесплатно/GPLРазмер: 87.7 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Samsung Internet — выпущена тестовая версия браузера от Samsung

Samsung Internet — выпущена тестовая версия браузера от Samsung

Affinity Studio — графические редакторы Affinity стали бесплатны

Affinity Studio — графические редакторы Affinity стали бесплатны

Fedora 43 — очередное крупное обновление популярного дистрибутива GNU/Linux

Fedora 43 — очередное крупное обновление популярного дистрибутива GNU/Linux

Clonezilla 3.3.0-33 — крупное обновление инструмента для восстановления системы

Clonezilla 3.3.0-33 — крупное обновление инструмента для восстановления системы

Servo 0.0.1 — новый цикл разработки экспериментального движка браузера

Servo 0.0.1 — новый цикл разработки экспериментального движка браузера

digiKam 8.8.0 — заметное обновление многофункционального инструмента для проявки RAW-файлов

digiKam 8.8.0 — заметное обновление многофункционального инструмента для проявки RAW-файлов

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Samsung Internet — выпущена тестовая версия браузера от Samsung

Affinity Studio — графические редакторы Affinity стали бесплатны

Fedora 43 — очередное крупное обновление популярного дистрибутива GNU/Linux

Clonezilla 3.3.0-33 — крупное обновление инструмента для восстановления системы

Servo 0.0.1 — новый цикл разработки экспериментального движка браузера

digiKam 8.8.0 — заметное обновление многофункционального инструмента для проявки RAW-файлов

Core Temp 1.19.5 — редкое обновление с поддержкой новых процессоров и прочими улучшениями

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Firefox

Google Chrome

Google Chrome

Telegram

Telegram

Skype

Skype

qBittorrent

qBittorrent

AIMP

AIMP

Media Player Classic

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack

FastStone Image Viewer

FastStone Image Viewer

BleachBit

BleachBit

Microsoft PowerToys

Microsoft PowerToys

HWiNFO

HWiNFO

WinRAR

WinRAR

Total Commander

Total Commander

Notepad++

Notepad++