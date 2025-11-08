Dopamine 3.0 — важное обновление аудиоплеера. Теперь с версией для GNU/Linux

Спустя шесть лет разработки выпущена первая стабильная версия аудиоплеера Dopamine 3.0.
Dopamine — свободный (с проектом на Гитхабе) аудиоплеер. Простой и удобный, с оформлением интерфейса в стиле Windows 11/10. Главная его особенность — простота, — он создан, чтобы быть доступным, и не содержит избыточного функционала. И верно, мощных плееров для каталогизации треков с широким набором дополнительных функций сейчас очень много, а вот простые плееры, которые просто воспроизводят музыку, можно пересчитать по пальцам. Существует много лет — можно рассчитывать, что разработчик не бросит его завтра.
Целью разработки Dopamine 3 являлось создание версии для GNU/Linux. Предыдущие версии были спроектированы исключительно для операционных систем Windows, а технологии, лежащие в основе плеера, были несовместимы с GNU/Linux. Автору пришлось разрабатывать новую версию практически с нуля, поэтому подготовка этой версии и заняла столько времени.
На данный момент в Dopamine 3.0 перенесены не все функции Dopamine 2.0. Разработчик не захотел растягивать тестовый период на дополнительные годы и выпустил вполне стабильную, но несколько поражённую в функциональном плане версию (по сравнению с 2.0). В ходе дальнейшего развития в плеер перенесут все недостающие функции.
Ключевые особенности Dopamine 3.0
- Кроссплатформенный аудиоплеер для Windows, GNU/Linux и macOS.
- Симпатичный, несложный интерфейс в стиле Windows 11/10.
- Плейлисты на основе папок. Папки сообразуются с плейлиста для простой и наглядной структуры.
- Воспроизведение без пауз — плавный переход между треками.
- Естественная и плавная регулировка громкости.
- Автоматическое разделение нескольких исполнителей с помощью настраиваемых разделителей (например, «ft.», «feat.»).
- Параметры группировки альбомов. Настройка определения и отображения альбомов для контроля за медиатекой.
- Интеграция с Last.fm — скробблинг и загрузка информации о музыкантах.
- Поддержка текстов песен. Онлайн и оффлайн.
- Интеграция с Discord — показ текущего трека в Discord в реальном времени.