SLO.ru — новые версии популярных программ. Скачать программы.
НОВОСТИ
КАТАЛОГ ПРОГРАММ
50 ПОПУЛЯРНЫХ
БРАУЗЕРЫ

Mixxx

2.2.4

Скачать мощный и бесплатный инструмент для диджеев

Open Source Windows Linux
Скачать Mixxx

Mixxx — популярнейшая программа для диджеинга. Кроссплатформенная и с открытыми исходными кодами.

Mixxx включает набор функций для создания миксов и их организации для удобной работы. Простое, но в тоже время функциональное решение для любых диджеев. Подойдёт как для подготовки и создания миксов, так и для проведения мероприятий с подготовленным материалом и создаваемым на лету.

Интерфейс Mixxx
Интерфейс Mixxx
Разные режимы отображения
Разные режимы отображения
Настройки
Настройки

У Mixxx передовой механизм микширования для смешивания, традиционные параллельные дисплеи, более 85-ти встроенных MIDI-контроллеров, набор эффектов, изменения широкого набора характеристик трека, функция определение и синхронизация разных характеристик (в том числе BPM) между разными треками, возможность интеграции с фонотекой Apple Music и многое другое.

Поддерживаются различные внешние устройства от контроллеров до микшеров.

Что нового в последней версии Mixxx:

Добавлена поддержка новых контроллеров и исправлены ошибки.

ОБНОВЛЕНО: 26.06.20САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Яндекс.Браузер

Скачать

ПОХОЖИЕ ПРОГРАММЫ

FL Studio

Скачать студию для создания музыки

LMMS

Скачать свободный, мультиплатформенный, профессиональный DAW

Audacity

Скачать бесплатный инструмент для редактирования звуковых файлов.

Adobe Audition

Скачать мощнейшую студию для работы со звуком

VirtualDJ

Скачать мощный инструмент для микширования треков

Еще похожие

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Firefox

Яндекс.Браузер

Яндекс.Браузер

Google Chrome

Google Chrome

Opera

Opera

Skype

Skype

Telegram

Telegram

uTorrent

uTorrent

AIMP

AIMP

Media Player Classic

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack

CCleaner

CCleaner

WinRAR

WinRAR

Касперский

Касперский

AIDA64

AIDA64