Mixxx — популярнейшая программа для диджеинга. Кроссплатформенная и с открытыми исходными кодами.

Mixxx включает набор функций для создания миксов и их организации для удобной работы. Простое, но в тоже время функциональное решение для любых диджеев. Подойдёт как для подготовки и создания миксов, так и для проведения мероприятий с подготовленным материалом и создаваемым на лету.

Интерфейс Mixxx Разные режимы отображения Настройки

У Mixxx передовой механизм микширования для смешивания, традиционные параллельные дисплеи, более 85-ти встроенных MIDI-контроллеров, набор эффектов, изменения широкого набора характеристик трека, функция определение и синхронизация разных характеристик (в том числе BPM) между разными треками, возможность интеграции с фонотекой Apple Music и многое другое.

Поддерживаются различные внешние устройства от контроллеров до микшеров.