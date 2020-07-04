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LMMS

1.2.2

Скачать свободный, мультиплатформенный, профессиональный DAW

Open Source Windows Linux
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LMMS (Linux MultiMedia Studio) — свободный, мультиплатформенный, профессиональный DAW и секвенсер. Мощная система с полным спектром функций для создания музыки, являющаяся полностью бесплатной альтернативой FL Studio (Fruity Loops) и Logix.

LMMS включает массу всевозможных функций для создания музыкальных композиций и управления проектами создания музыки. Пользователю доступна тонкая настройка проекта с возможностью создания звука, использования готовых семплов, включения звука с внешних инструментов, наложения эффектов, микширования и много другого. Широкий набор функциональных инструментов и опций позволит реализовать самую смелую фантазию автора.

Интерфейс LMMS
Интерфейс LMMS
Инструменты LMMS
Инструменты LMMS
Настройки LMMS
Настройки LMMS

16 встроенных синтезаторов, VST-инструменты, поддержка ZynAddSubFx, мультисемплы и т. д. Микшер эффектов с поддержкой LADSPA, VST-плагинов, встроенные компрессор, лимитер, дилэй, риверберация, графический и параметрический эквалайзеры, встроенный инструмент анализа спектра и многое другое.

LMMS поддерживает импорт файлов во многих популярных форматах, в том числе и FLP (файлы проектов Fruity Loops).

Остаётся добавить, что можно скачать LMMS для Windows и GNU/Linux. Программа постоянно обновляется и имеет крупное сообщество разработчиков и активную аудиторию, благодаря которой, появилась множество обучающих материалов.

Что нового в последней версии LMMS:

Предприняты мелкие улучшения в интерфейсе и исправлена масса ошибок.

ОБНОВЛЕНО: 04.07.20САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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