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Audacity

3.7.9

Скачать бесплатный инструмент для редактирования звуковых файлов.

Open Source Windows Linux

Скачать Audacity

ВЫБОР ВЕРСИИ

Audacity — популярный мультиплатформенный аудиоредактор; полностью бесплатный инструмент для работы со звуковыми файлами. Сгодится для самого широкого спектра задач и может использоваться, как для анализа и редактирования звуковых файлов, так и для записи звука. Это толковый инструмент, который проще профессиональных аудиоредакторов (в освоении и функционально), но способный решить многие задачи любителя и профессионала.

Audacity позволяет выполнять массу различных действий со звуковой дорожкой. Кроме простейших действий, типа добавления или удаления фрагментов, программа позволяет включать массу эффектов, производить микширование, менять темп и тон, удалять шум и многое другое. Audacity поддерживает одновременную работу с несколькими дорожками, запись звука с разных источников, импорт и экспорт разных форматов, включает массу индикаторов, одновременное воспроизведение нескольких треков, автоматизирует некоторые процессы, поддерживает различные внешние аудио-устройства, подходит для оцифровки аналоговых записей.

Остаётся добавить, что у этого звукового-редактора простой интерфейс, который не вызовет особых сложностей даже у начинающего пользователя, а выполнение простейших манипуляций с треком вообще выглядит элементарно и самоочевидно.

Audacity полностью бесплатный инструмент. Сообщество разработчиков постоянно развивает программу, снабжая ее новыми функциями, а сторонние разработчики предлагают все новые эффекты. Есть версии Audacity для Windows, GNU/Linux и некоторых других десктопных операционных систем.

Интерфейс Audacity
Интерфейс Audacity
Менеджер плагинов
Менеджер плагинов
Кривая фильтра
Кривая фильтра

Что нового в последних версиях Audacity:

  • Для некоторых встроенных эффектов реализована поддержка работы в реальном времени (Bass & Treble, Distortion, Phaser, Reverb и Wahwah).
  • Добавлен новый эффект Shelf Filter.
  • Добавлена начальная поддержка Beats and Bars.
  • Предпринят ряд изменения для нижней панели (док).
  • Предприняты улучшения поведения масштабирования.
  • Добавлена новая шкала формы волны с неравномерным разнесением значения дБ. Позволяет более точно отобразить громкость записи.
  • При копировании клипов между разными проектами добавлена возможность выбора между копированием смарт-клипа или только выбранной частью.
  • На панель Вырезать/Копировать/Вставить добавлена кнопка для удаления элемента.
  • Исправлен ряд ошибок.
ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о Audacity

Простая, удобная и бесплатная программа. Использую, чтобы быстренько обрезать файл. Все понятно с первого взгляда.

Автор: superserov03.12.2024

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