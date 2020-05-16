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Audacity

2.4.0

Скачать бесплатный инструмент для редактирования звуковых файлов.

Open Source Windows Linux
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Audacity — популярный мультиплатформенный аудиоредактор; полностью бесплатный инструмент для работы со звуковыми файлами. Сгодится для самого широкого спектра задач и может использоваться, как для анализа и редактирования звуковых файлов, так и для записи звука. Это толковый инструмент, который проще профессиональных аудиоредакторов (в освоении и функционально), но способный решить многие задачи любителя и профессионала.

Audacity позволяет выполнять массу различных действий со звуковой дорожкой. Кроме простейших действий, типа добавления или удаления фрагментов, программа позволяет включать массу эффектов, производить микширование, менять темп и тон, удалять шум и многое другое. Audacity поддерживает одновременную работу с несколькими дорожками, запись звука с разных источников, импорт и экспорт разных форматов, включает массу индикаторов, одновременное воспроизведение нескольких треков, автоматизирует некоторые процессы, поддерживает различные внешние аудио-устройства, подходит для оцифровки аналоговых записей.

Интерфейс Audacity
Интерфейс Audacity
Менеджер плагинов
Менеджер плагинов
Кривая фильтра
Кривая фильтра

Остаётся добавить, что у этого звукового-редактора простой интерфейс, который не вызовет особых сложностей даже у начинающего пользователя, а выполнение простейших манипуляций с треком вообще выглядит элементарно и самоочевидно.

Audacity полностью бесплатный инструмент. Сообщество разработчиков постоянно развивает программу, снабжая ее новыми функциями, а сторонние разработчики предлагают все новые эффекты. Есть версии Audacity для Windows, GNU/Linux и некоторых других десктопных операционных систем.

Что нового в последней версии Audacity:

  • На панели времени разделено время записи и воспроизведения трека на два отдельных значения. Также теперь датчик может быть увеличен в размере и отделен от основной панели.
  • Добавлен новый режим просмотра звуковой волны — одновременное отображение формы волны и спектрограммы.
  • Массы прочих менее заметных улучшений, оптимизаций и исправлений.
ОБНОВЛЕНО: 16.05.20САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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