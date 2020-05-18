VirtualDJ — друг диджей — мощный инструмент для микширования треков. Считается одной из лучших программ в своем роде и используется профессиональными диджеями.

Базовый интерфейс предлагает 2-е вертушки, форму звуковой волны, плейлист и ряд органов настройки воспроизводимого трека. Там есть автоматическое сведение треков, подробная информация о треке, настраиваемая форма волны, эквалайзеры, фильтры, эффекты, петли, интеллектуальная синхронизация и многое другое. В программу можно добавить новые эффекты и сэмплы, предлагаемые разработчиками программы. Также в программе присутствуют функции визуализации. Важно отметить и поддержку стриминговых сервисов для получения музыки прямо в VIrtualDJ.

У VirtualDJ полностью настраиваемый интерфейс. Пользователю доступно несколько режимов, которые отличаются функциональной насыщенностью и предназначаются для разного уровня владения программой и потребностей диджея. Также поддерживаются дополнительные скины интерфейса, доступные на сайте разработчика.

Интерфейс VirtualDJ Несколько режимов интерфейса Редактор тегов

VirtualDJ поддерживает множество моделей контроллеров и микшеров - от простеньких моделей для начинающих диджеев, до серьезных клубных микшеров высокого уровня. Разработчики даже завели партнерские отношения с такими производителями железа, как Pioneer, Numark, Reloop, Denon, Hercules, Rane и некоторыми другими. В общем, достаточно подключить устройство и оно тут же готово к работе в связке с VirtualDJ. Конечно, программа полностью работоспособна и без любого дополнительного оборудования.

VirtualDJ бесплатен для домашнего использования с некоторыми ограничениями. Использование программы для профессиональной или коммерческой деятельности требует платной подписки. Узнать подробности об ограничениях и ценах на лицензию можно на официальном сайте программы.