FL Studio (Fruity Loops) — программный комплекс для создания музыки (а точнее DAW). Используется повсеместно — и именитыми профессиональными музыкантами на студиях, и новичками на домашнем компьютере. На протяжении многих лет является самым популярным решением для PC с операционной системой Windows и конкурирует с Logic на Apple Mac.

В FL Studio решается самый широкий спектр задач: создание музыки, аранжировка, микширование, запись с внешних устройств и многое другое. FL Studio считается не самым сложным решением, хотя интерфейс студийной программы способен привести в трепет обилием всевозможных функций и информационных панелей. Конечно, все элементы прекрасно настраиваются, ведь за годы существования, интерфейс и функции постоянно оптимизировались и улучшались.

Интерфейс FL Studio Богатство инструментов в FL Studio Настраиваемый интерфейс в FL Studio

Помимо самоочевидных для такого рода программ функций (типа звукового редактора, сиквенсера, инструментов для микширования и прочего), в FL Studio есть мощнейшая система плагинов, построенных на основе собственной архитектуры, а также сторонние разработки. Благодаря плагинам достигается широчайшая функциональность и возможность реализовать любой художественный замысел. В составе программы есть масса эффектов для обработки звука; дополнительные можно скачать отдельно. Также важно отметить множество синтезаторов, которые также выходят в состав и могут быть загружены дополнительные.

Что касается расширения функциональности, то у FL Studio целый магазин дополнений. Там можно приобрести плагины, пакеты семплов, прессеты, петли. Большинство распространятся на коммерческой основе, но есть и полностью бесплатные.