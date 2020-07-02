Wireshark — самый популярный и очень мощный инструмент для глубокого анализа сетевого трафика. Полностью бесплатный, мультиплатформенный продукт, распространяемый на основе открытых исходных кодов. Вокруг программы сложилось огромное сообщество, и проводятся различные события (фесты, конкурсы, образовательные мероприятия).

Wireshark перехватывает пакеты в реальном времени (может работать с ранее записанными в файл) и позволяет провести их детальный анализ с помощью ряда инструментов. Поддерживаются все известные сетевые протоколы за очень редким исключением. Это полезно в исследовательских целях, к примеру, для поиска проблем и позволит разобрать на атомы все передаваемые данные. Основной экран интерфейса отображает список переданных пакетов, подробную информацию о каждом, а также их исходные данные. Масса функций позволяет осуществлять поиск по пакетам, сортировать и фильтровать данные и т. п.

Wireshark включает очень богатый функционал, который может напугать неопытного пользователя. На помощь придет подробная документация, которая позволит разобраться в сложном функционале.

Для загрузки доступны дистрибутивы Wireshark для многих популярных операционных систем, в том числе для Windows и GNU/Linux.