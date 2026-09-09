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WinSCP

6.5.7

Скачать замечательный FTP-клиент для вебмастеров

Open Source Windows

Скачать WinSCP

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WinSCP — замечательный FTP-клиент для вебмастеров. С удобным интерфейсом, полным спектром необходимых функций и, при том, полностью бесплатный.

WinSCP поддерживает все необходимые функции: поддержка протоколов SFTP и SCP, работа со всеми основными файловыми операциями, автоматизация скриптами, синхронизация, поддержка внешних программ для просмотра файлов, интеграция с операционной системой для более быстрых операций и т. п.

Программа имеет очень удобный, отлично продуманный интерфейс. Можно использовать как классический для такого типа программ двухпанельный режим для удобного перемещения файлов между локальным компьютером и удаленным сервером, так и одно окно с содержимым сервера. Оба режима прекрасно настраиваются по целому ряду параметров.

Скриншот WinSCP 1 Скриншот WinSCP 2 Скриншот WinSCP 3 Скриншот WinSCP 4

Что нового в последних версиях WinSCP:

  • Обновлены локализации: белорусская, бразильская португальская и словенская.
  • Обновлено ядро TLS/SSL до OpenSSL 3.3.4.
  • Исправлен ряд ошибок.
ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о WinSCP

У этой программы нет ни одного отзыва. 😿 Необходимо срочно добавить!

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