WinSCP — замечательный FTP-клиент для вебмастеров. С удобным интерфейсом, полным спектром необходимых функций и, при том, полностью бесплатный.

WinSCP поддерживает все необходимые функции: поддержка протоколов SFTP и SCP, работа со всеми основными файловыми операциями, автоматизация скриптами, синхронизация, поддержка внешних программ для просмотра файлов, интеграция с операционной системой для более быстрых операций и т. п.

Программа имеет очень удобный, отлично продуманный интерфейс. Можно использовать как классический для такого типа программ двухпанельный режим для удобного перемещения файлов между локальным компьютером и удаленным сервером, так и одно окно с содержимым сервера. Оба режима прекрасно настраиваются по целому ряду параметров.