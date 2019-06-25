SLO.ru — новые версии популярных программ. Скачать программы.
НОВОСТИ
КАТАЛОГ ПРОГРАММ
50 ПОПУЛЯРНЫХ
БРАУЗЕРЫ

Cyberduck

7.0.1

Скачать FTP-клиент с простым интерфейсом

Скачать Cyberduck

Cyberduck — это полнофункциональный FTP-клиент с простым и аккуратным интерфейсом. Полностью бесплатный.

В отличии от большинства прочих FTP-клиентов, Cyberduck не поражает обилием панелей управления — интерфейс сразу производит впечатление доступной программы, с которой несложно работать. И верно: этот FTP-клиент создан чтобы быть простым и удобным. К примеру, в программе нет привычного двухпанельного режима для быстрого взаимодействия с файлами сервера и локального компьютера. Однако, все необходимое большинству пользователей там есть: синхронизация, закладки, полная информация о файлах, основные функции управления файлами на сервере и прочее.

Программа умеет работать со следующими типами серверов: FTP, SFTP, WebDAV, Amazon S3, Google Cloud Storage, Microsoft OneDrive, Rackspace Cloud Files и некоторыми другими.

В общем, программа идеально подойдет для пользователь загружающих файлы с FTP и вебмастерам, которым нужно загружать файлы различного типа на серверы.

Что нового в Cyberduck 7.0.1:

  • Автоматический выбор протокола для NextCloud и ownCloud.
  • Возможность создания публичных ссылок для NextCloud и ownCloud.
  • Исправлены ошибки.
Скриншот Cyberduck 1 Скриншот Cyberduck 2 Скриншот Cyberduck 3
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 25.06.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Яндекс.Браузер

Скачать

ПОХОЖИЕ ПРОГРАММЫ

TeamViewer

Скачать самую популярную программу для удаленного администрирования

WinSCP

Скачать замечательный FTP-клиент для вебмастеров

SmartFTP

Популярный и очень мощный FTP-клиент

Hamachi

Программа для создания виртуальной локальной сети

Radmin

Инструмент для удаленного администрирования

Еще похожие

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Firefox

Яндекс.Браузер

Яндекс.Браузер

Google Chrome

Google Chrome

Opera

Opera

Skype

Skype

Telegram

Telegram

uTorrent

uTorrent

AIMP

AIMP

Media Player Classic

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack

CCleaner

CCleaner

WinRAR

WinRAR

Касперский

Касперский

AIDA64

AIDA64