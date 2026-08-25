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Cyberduck

9.5.4

Скачать FTP-клиент с простым интерфейсом

Бесплатно Windows

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Cyberduck — это полнофункциональный клиент облачных хранилищ, FTP и других файловых хранилищ с простым и аккуратным интерфейсом. Полностью бесплатный.

В отличии от большинства подобных программ и прочих FTP-клиентов, Cyberduck не поражает обилием панелей управления — интерфейс сразу производит впечатление доступной программы, с которой несложно работать. И верно: этот FTP-клиент создан чтобы быть простым и удобным. К примеру, в программе нет привычного двухпанельного режима для быстрого взаимодействия с файлами сервера и локального компьютера. Однако, все необходимое большинству пользователей там есть: синхронизация, закладки, полная информация о файлах, основные функции управления файлами на сервере и прочее.

Программа умеет работать со следующими типами серверов: FTP, SFTP, WebDAV, Amazon S3, Google Cloud Storage, Microsoft OneDrive, Rackspace Cloud Files и многими другими.

В общем, программа идеально подойдет для пользователь загружающих файлы с FTP и вебмастерам, которым нужно загружать файлы различного типа на серверы.

Скриншот Cyberduck 1 Скриншот Cyberduck 2 Скриншот Cyberduck 3

Что нового в последних версиях Cyberduck:

Исправлены ошибки.

ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о Cyberduck

У этой программы нет ни одного отзыва. 😿 Необходимо срочно добавить!

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