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Hamachi

2.3.0.78

Программа для создания виртуальной локальной сети

Бесплатно Windows Linux

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Hamachi — это программа для создания виртуальной локальной сети через интернет. Она позволяет создать локальную сеть из компьютеров расположенных в абсолютно разных, не досягаемых для построения обычной локальной сети, местах. Созданная таким образом сеть будет иметь все преимущества и функциональные особенности обыкновенной локальной сети. Поддерживается создание самых разных типов сетей из 2-х и более компьютеров.

Способов применения Hamachi масса: создание закрытых сетей для самых различных целей; организация любых сервисов локальной сети; работа программ и игр, поддерживающих лишь локальную сеть и многое другое. Hamachi весьма доступна. С помощью этой программы легко создать сеть и удобно администрировать сеть. Основные операции осуществляются через простой и понятный веб-интерфейс в обычном браузере. Ознакомится со всеми подробностями можно на официальном сайте программы (на русском языке).

Что нового в Hamachi 2.3.0.78:

Упрощен доступ к GoTo Resolve из установщика программы.

Скриншот Hamachi 1 Скриншот Hamachi 2
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 19.05.22САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о Hamachi

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