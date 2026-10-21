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TinyWall

3.6.1

Скачать простой и бесплатный брандмауэр

Open Source Windows

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TinyWall — простой и доступный брандмауэр для операционной системы Windows — инструмент для ограничения доступа в интернет сторонним программам.

TinyWall, как и все прочие брандмауэры, служит для ограничения доступа в интернет программам. Стандартный режим работы — блокировка всех соединений, кроме указанных в белом списке. Активный брандмауэр, по умолчанию, блокирует весь исходящий трафик, кроме набора доверенных, хорошо известных программ (к примеру, Google Chrome, Skype и т. п.). Пользователь должен самостоятельно пополнять список исключений программами, которым хочет дать доступ в интернет.

Примечательно, что TinyWall не выдает всплывающее окошко с предложением разрешить/заблокировать для каждого нового соединения, как это заведено у прочих фаерволов. Пользователь должен сам обратиться к списку исключений и добавить нужную программу. Разработчик считает, что такой подход позволит избежать бездумных разрешений на соединение. Добавлять программы в белый список можно по исполняемому файлу или имени/окну процесса. Также есть функция поиска по системе, которая предложит список программ, а пользователь выберет те, которым нужно разрешить доступ в интернет и система автоматического обучения брандмауэра.

У программы удобный интерфейс — доступ ко всем функциям осуществляется через иконку в трее. Там есть ряд быстрых действий для переключения режима работы, индикатор текущей передачи данных и доступ к спискам исключений. Все просто и понятно.

Разработчик позиционирует свою программу как некоммерческий продукт, созданный на радость людям. TinyWall полностью бесплатен, не содержит рекламу, не включает расширенной платной подписки и не собирает статистику. Начиная с версии 3.3.1 у TinyWall открытые исходные коды.

Интерфейс TinyWall
Интерфейс TinyWall
Добавление исключений
Добавление исключений
Активные процессы
Активные процессы

Что нового в последних версиях TinyWall:

Что нового в TinyWall 3.4.1

  • Перечисление пакетов UWPтолько при необходимости.
  • В список приложений-исключений добавлен столбец с датой последнего изменения.
  • Повешена производительность окон Соединения, Процессы и Настройки.
  • Упразднены некоторые ненужные сохранения в файле конфигурации.
  • Добавлена возможность открытия списка соединений средним кликом мыши по иконке в трее.
  • Обновление System.Text.Json для исключения некоторых проблем безопасности.
  • Обновление базы данных приложений.
  • Обновлены локализации.
  • Исправлены ошибки.

Вслед за недавним выпуском TinyWall 3.3.0 (масса внутренних изменений, различные оптимизации; требуется Windows 10+ и .Net Framework 4.8+), выпущена версия 3.3.1.

Параллельно с выпуском этой версии разработчик TinyWall открыл исходный код своей программы, который теперь доступен всем желающим. Любой пользователь может как угодно модифицировать программу и распространять ее в рамках лицензии GPL3.

Само обновление лишь обновляет пару локализаций и добавляет в интерфейс программы ссылку на страницу проекта на сервисе GitHub.

ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о TinyWall

У этой программы нет ни одного отзыва. 😿 Необходимо срочно добавить!

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