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TinyWall

3.3

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TinyWall — простой и доступный брандмауэр для операционной системы Windows — инструмент для ограничения доступа в интернет сторонним программам.

TinyWall, как и все прочие брандмауэры, служит для ограничения доступа в интернет программам. Стандартный режим работы — блокировка всех соединений, кроме указанных в белом списке. Активный брандмауэр, по умолчанию, блокирует весь исходящий трафик, кроме набора доверенных, хорошо известных программ (к примеру, Google Chrome, Skype и т. п.). Пользователь должен самостоятельно пополнять список исключений программами, которым хочет дать доступ в интернет.

Примечательно, что TinyWall не выдает всплывающее окошко с предложением разрешить/заблокировать для каждого нового соединения, как это заведено у прочих фаерволов. Пользователь должен сам обратиться к списку исключений и добавить нужную программу. Разработчик считает, что такой подход позволит избежать бездумных разрешений на соединение. Добавлять программы в белый список можно по исполняемому файлу или имени/окну процесса. Также есть функция поиска по системе, которая предложит список программ, а пользователь выберет те, которым нужно разрешить доступ в интернет и система автоматического обучения брандмауэра.

Интерфейс TinyWall
Интерфейс TinyWall
Добавление исключений
Добавление исключений
Активные процессы
Активные процессы

У программы удобный интерфейс — доступ ко всем функциям осуществляется через иконку в трее. Там есть ряд быстрых действий для переключения режима работы, индикатор текущей передачи данных и доступ к спискам исключений. Все просто и понятно.

Разработчик позиционирует свою программу как некоммерческий продукт, созданный на радость людям. TinyWall полностью бесплатен, не содержит рекламу, не включает расширенной платной подписки и не собирает статистику. При этом, программа постоянно обновляется, включая нововведения и исправляя ошибки.

Что нового в TinyWall 3.3:

Небольшие внутренние изменения и исправления.

ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 11.03.23САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о TinyWall

У этой программы нет ни одного отзыва. 😿 Необходимо срочно добавить!

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