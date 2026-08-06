nmap — самый популярный сетевой сканер. Используется для исследования удаленных систем, как правило, с целью аудита безопасности или, например, для интвентаризации сети системными администраторами. Позволяет проверить состояние портов и ряда прочих параметров. Это полностью бесплатная, мультиплатформенный утилита с открытыми исходными когдами, которая существует более 20 лет и считается профессиональным инструментом.

nmap очень гибкий инструмент, поддерживающий множество разнообразных методов сканирования. Программа осуществляет опрос портов, определение служб и их версий, определение операционной системы. Доступно сканирование как больших сетей, состоящих из сотен тысяч компьютеров, так и отдельных хостов. Последнее позволит исследовать сеть и получить данные о всех подключенных устройствах с рядом деталей о них.

Обычно с nmap работают из консоли, однако с некоторых пор есть официальный графических интерфейс (Zenmap), который даже идет в комплекте с Windows-версией, но не входит в дистрибутивы для других системы и его нужно загружать отдельно.

nmap поддерживает скрипты — заранее написанные сценарии позволят автоматизировать действия и помогут здорово сэкономить время. Также важно упомянуть, что для знакомства с утилитой и ее возможностями разработчики создали специальный тестовый адрес scanme.nmap.org на котором можно проводить эксперименты.

Существуют версии nmap для всех популярных операционных систем: Windows, GNU/Linux, FreeBSD, OpenBSD, Solaris и Mac OS.