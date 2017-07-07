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Geekbench

4.1.0

Тестирование процессора и видеокарты реальными задачами

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Geekbench — это известный тест производительности компьютера. Подходит для тестирования вычислительной мощности процессора и видеокарты. В Geekbench предлагается проверка компьютера в условиях, наиболее приближенных к реальным. Программа прогоняет несколько тестовых заданий, которые имитируют активность, с который сталкивается компьютер в повседневной работе.

Доступно 2 режима тестирования: процессор и общий. Первый проверяет производительность центрального процессора отдельно, а второй измеряет комплексную вычислительную производительность, с задействованием видеокарты и с использованием сложных вычислительных задач (например, обработка графических изображений).

У программы очень простой интерфейс, в котором невозможно запутаться. Присутствуют лишь выбор архитектуры процессора и API видеокарты. Результаты отображаются в окне веб-браузера, с помощью наглядной таблиц, с параметрами протестированной системы и результатами.

Geekbench может тестировать компьютеры с операционными системами Windows и GNU/Linux, а также мобильные устройство с Android.

НОВОЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:
  • Произведены изменения в тестах.
  • Улучшена поддержка процессоров AMD Ryzen.
  • Исправлена утечка памяти при тестировании через OpenCL.
  • Исправлена ошибка, которые могла возникать при тестировании процессоров Intel Skylake-E.
  • Исправлены проблемы при работе на слабых видеокартах.
Скриншот Geekbench 1 Скриншот Geekbench 2 Скриншот Geekbench 3
ОБНОВЛЕНО: 07.07.17САЙТ РАЗРАБОТЧИКА
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