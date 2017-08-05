Internet Download Manager — это один из самых популярных и функциональных менеджеров загрузки файлов из интернета. Программа нужна для удобной загрузки файлов, планирования нескольких загрузок, восстановления загрузки в случае обрыва связи и т. п. Программа интегрируется с браузером (в том числе и в контекстное меню) и берет на себя заботу о загрузке файлов, предоставляя максимум удобства при минимуме действий. Как и все прочие разработчики программ подобного толка, разработчики Internet Download Manager обещают значительный прирост в скорости закачки файлов по сравнению со стандартными средствами браузеров, за счет умной системы деления загружаемых файлов на сегменты.

Internet Download Manager включает массу полезных функций для управления загрузкой файлов. Кроме ряда стандартных для такого типа программ функций, IDM также включает и некоторые особенности: поддержка интеграции во все популярные веб-браузеры; загрузка видеороликов с видеосервисов; просмотр содержания архивов до их загрузки; встроенный оффлайн-браузер с функциями сохранения как всего сайта, так и определенных файлов (например, всех картинок); поддержка соединения через различные типы прокси; мощный встроенный планировщик; сканирование загружаемых файлов сторонним антивирусом и прочее.

Платность — значительный минус программы, ведь практически все остальные менеджеры загрузки файлов распространяются абсолютно бесплатно. Однако рекомендуется скачать Internet Download Manager, так как это по-настоящему качественный продукт.