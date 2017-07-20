SLO.ru — новые версии популярных программ. Скачать программы.
НОВОСТИ
КАТАЛОГ ПРОГРАММ
50 ПОПУЛЯРНЫХ
БРАУЗЕРЫ
Все категорииАнтивирусы

Антивирус Касперского

2018 18.0.0.405ab

Самый популярный антивирусный комплекс

Скачать Антивирус Касперского (Выбор версии)
Скачать

Яндекс.Браузер

Антивирус Касперского — это популярное антивирусное решение способное уберечь от широкого спектра угроз безопасности компьютера. Проще говоря, это программа для того, что-бы на компьютере не водились вирусы. На протяжении многих лет, программа занимает лидирующие позиции среди антивирусных решений, как по популярности, так и по результатам независимых тестирований.

Антивирус Касперского способен уберечь от всех типов локальных и сетевых угроз, предотвратив заражение или вмешательство или вылечить уже зараженный компьютер. Антивирус включает широчайший набор функций: защита в реальном времени от всех типов угроз, сканирование компьютера, лечение зараженного компьютера, защита от еще неизвестных угроз на основе их поведения, контроль и ограничение работы приложений, система самозащиты антивируса, регулярное обновление антивирусной базы. Также имеется целый рад особых режимов, в которых Антивирус Касперского особо бдительно следит за событиями в системе и позволяет уберечься от возможного заражения, насколько это возможно.

Скачать Антивирус Касперского можно в 4-х вариантах. Kaspersky Free — это сокращенная версия, которая распространяется абсолютно бесплатно, но может уберечь только от вредоносных программ и плохих сайтов (версия 2018 пока недоступна). Kaspersky Anti-Virus — это базовая версия, которая способна уберечь от основных угроз и умеет проверять файлы, сайты, почту и IM. Версия Kaspersky Internet Security более функциональна и включает полный спектр средств для защиты системы и дополнительно, к функциональности базовой версии, включает защиту от хакерских атак (фаервол), контроль работы программ, защиту от спама, блокировку рекламы и родительский контроль (блокировка плохих сайтов). Kaspersky Total Security, вдобавок к функционалу младших версий, включает защиту паролей, функцию защиты детей и резервное копирование важных данных. Посмотрите наглядную таблицу сравнения версий.

В общем, этому замечательному антивирусу можно смело доверить заботу о безопасности компьютера, потому что это качественный антивирус, который проверен временем.

НОВОЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:
  • В «Веб-Антивирус» добавлена новая категория опасных сайтов — рекламные сайты, которые, в некоторых случаях, распространяют нежелательные программы.
  • Добавлен пользовательский список доменов, которые не будут контролироваться программой (только в версиях KIS и KTS).
  • Улучшено противодействие модификации файлов вредоносными программами, например, шифровальщиками (только в версиях KIS и KTS).
  • Добавлена защита во время перезагрузки операционной системы.
  • Улучшена логика появления уведомлений.
  • Увеличено время, которое проходит от выхода программы из спящего режима до показа уведомлений об устаревших модулях и базах.
  • Теперь уведомление, которое появляется во время отключения функции «Мониторинг активности», содержит расширенное описание пользы от компонента.
  • Добавлена возможность ввести новый код активации, в случаях, когда срок подписки уже истек.
  • Повышена скорость работы некоторых сценариев установки, первого запуска, первого обновления модулей и первого обновления антивирусной базы.
  • Теперь, при установке программы, самозащита распространяется и на устанавливаемую версию.
  • Теперь логи уствновки не удаляются, в случае сбоя в установке программы. Это поможет при диагностики проблемы.
Скриншот Kaspersky Internet Security 1 Скриншот Kaspersky Internet Security 2 Скриншот Kaspersky Internet Security 3 Скриншот Kaspersky Internet Security 4 Скриншот Kaspersky Internet Security 5 Скриншот Kaspersky Internet Security 6 Скриншот Kaspersky Internet Security 7 Скриншот Kaspersky Internet Security 8
ОБНОВЛЕНО: 20.07.17САЙТ РАЗРАБОТЧИКА
Отзывы о Антивирус Касперского

ПОХОЖИЕ ПРОГРАММЫ

avast!

Популярный антивирус с бесплатной версией

ESET Smart Security

Очень популярный антивирусный комплекс

COMODO Internet Security

Едва ли не единственный бесплатный антивирусный комплекс

Dr.Web CureIt!

Бесплатный антивирусный сканер от Dr.Web

Avira

Популярный антивирус с бесплатной версией

Еще похожие

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Яндекс.Браузер

Google Chrome

Opera

Skype

Telegram

uTorrent

AIMP

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

CCleaner

WinRAR

Касперский

AIDA64