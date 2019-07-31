Выпущены патчи A, B, C для Антивируса Касперского 2020

Лаборатория Касперского начала распространение патчей A, B и C для своих антивирусов из домашней линейки 2020 года (20.0.14.1085).
Патчи выпущены для Kaspersky Free, Kaspersky Anti-Virus, Kaspersky Internet Security и Kaspersky Total Security. Они постепенно поступают всем пользователям вместе с обновлением антивирусных баз. Для обновления никаких дополнительных действий предпринимать не требуется; обновление через установку нового дистрибутива пока не предусмотрено.
Патчи A, B, C включают несколько небольших улучшений, содержат меры для соответствия антивирусов недавнему ребрендингу разработчика и исправляют несколько ошибок.
Что нового в патчах A, B, C:
- Улучшена защита при работе с HSTS-сайтами.
- Теперь при новой установке антивируса на рабочем столе не создается ярлык «Безопасные платежи».
- В разделе поддержки пользователей заменена ссылка на старый форум ссылкой на новое сообщество.
- Обновлен логотип разработчика в интерфейсе антивируса.
- Исправлены уязвимости, связанные с JAR-файлами и переменными окружения SystemRoot и WinDir.
- Повышена скорость проверки защищенного соединения в браузере Microsoft Edge.
- Исправлена проблема совместимости с утилитой TDSSKiller.
- Исправлена проблема с блокировкой Мониторингом активности программы Puttytray.
- Исправлена проблема с игнорированием функцией «Контроль программ» исключения «Не проверять трафик» для выбранных программ.
- Исправлена проблема с блокировкой функцией «Безопасные платежи» доступа к сайту alpha.gr.
- Исправлены менее значительные ошибки.
Будьте внимательны! Патчи поступают автоматически и обновление через новый дистрибутив не предусмотрено.