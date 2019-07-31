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Выпущены патчи A, B, C для Антивируса Касперского 202031.07.2019

Выпущены патчи A, B, C для Антивируса Касперского 2020

Лаборатория Касперского начала распространение патчей A, B и C для своих антивирусов из домашней линейки 2020 года (20.0.14.1085).

Патчи выпущены для Kaspersky Free, Kaspersky Anti-Virus, Kaspersky Internet Security и Kaspersky Total Security. Они постепенно поступают всем пользователям вместе с обновлением антивирусных баз. Для обновления никаких дополнительных действий предпринимать не требуется; обновление через установку нового дистрибутива пока не предусмотрено.

Патчи A, B, C включают несколько небольших улучшений, содержат меры для соответствия антивирусов недавнему ребрендингу разработчика и исправляют несколько ошибок.

Что нового в патчах A, B, C:

  • Улучшена защита при работе с HSTS-сайтами.
  • Теперь при новой установке антивируса на рабочем столе не создается ярлык «Безопасные платежи».
  • В разделе поддержки пользователей заменена ссылка на старый форум ссылкой на новое сообщество.
  • Обновлен логотип разработчика в интерфейсе антивируса.
  • Исправлены уязвимости, связанные с JAR-файлами и переменными окружения SystemRoot и WinDir.
  • Повышена скорость проверки защищенного соединения в браузере Microsoft Edge.
  • Исправлена проблема совместимости с утилитой TDSSKiller.
  • Исправлена проблема с блокировкой Мониторингом активности программы Puttytray.
  • Исправлена проблема с игнорированием функцией «Контроль программ» исключения «Не проверять трафик» для выбранных программ.
  • Исправлена проблема с блокировкой функцией «Безопасные платежи» доступа к сайту alpha.gr.
  • Исправлены менее значительные ошибки.

Будьте внимательны! Патчи поступают автоматически и обновление через новый дистрибутив не предусмотрено.

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