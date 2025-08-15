SLO.ru
НОВОСТИ КАТАЛОГ ПРОГРАММ 50 ПОПУЛЯРНЫХ БРАУЗЕРЫ
GNU Emacs 30.2

GNU Emacs 30.2

 VirtualBox 7.2.0

VirtualBox 7.2.0

 Notepad++ 8.8.5

Notepad++ 8.8.5

 K-Lite Codec Pack 19.1.5

K-Lite Codec Pack 19.1.5

 HWiNFO 8.30

HWiNFO 8.30

 Debian GNU/Linux 13

Debian GNU/Linux 13
💬 ОТЗЫВЫ

GNU Emacs

30.2

Скачать мощнейший текстовый редактор

Open Source Windows Linux Android

Скачать GNU Emacs

ВЫБОР ВЕРСИИ

GNU Emacs — легендарный текстовый редактор для программистов. Одна из главных легенд отрытого программного обеспечения и проекта GNU, которая ведет свою историю с 1985 года (первая публичная версия) и первоначально разрабатывалась великим и ужасным Ричардом Столлманом. Можно скачать GNU Emacs для Windows, GNU/Linux, Mac OS, FreeBSD, NetBSD, Android и некоторых другим систем.

GNU Emacs — расширяемый и отлично настраиваемый текстовый редактор и набор сопутствующих инструментов. Из-за широчайшего функционала считается больше, чем просто мощный текстовый редактор, а сложная система для программистов, включающая множество дополнительных инструментов.

В общем и целом, GNU Emacs — это является расширяемый, настраиваемый, бесплатный текстовый редактор. Предлагает безграничные возможности расширения (через язык программирования Lisp), множество настроек всего-всего-всего, систему пакетов, высокую производительность и низкое потребление ресурсов, богатый функционал управления файлами, мощную система команд, ряд режимов работы и многое другое. Также можно отметить планировщик проектов, календарь, почтовую систему, отладчик.

GNU Emacs считается сложным для освоения текстовым редактором. Считается, что для освоения Emacs может уйти довольно много времени, но вознаграждением станет построение высокоэффективной рабочей среды.

Интерфейс GNU Emacs
Интерфейс GNU Emacs
Инструменты
Инструменты
Меню сверки
Меню сверки

Что нового в последних версиях GNU Emacs:

Обновление GNU Emacs 30.2 посвящено исправлению ошибок.

Что нового в GNU Emacs 30.1

  • Нативная компиляция включена по умолчанию.
  • Порт GNU Emacs для Android.
  • Предпринято множество оптимизаций производительности.
  • Добавлена собственная поддержка JSON.
  • Новые основные режимы Tree-Sitter для Elixir, HEEx, HTML, Lua и PHP.
  • Добавлена поддержка стандарта EditorConfig.
  • Улучшена совместимость с сенсорными экранами.
  • Добавлена возможность размещения панели инструментов для каждого окна и внизу окна.
  • Новый пакет which-key.
  • Реализована автоматическое восстановление TAGS-файлов.
  • Добавлена поддержка цветов подчеркивания для TTY-окон.
ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о GNU Emacs

У этой программы нет ни одного отзыва. 😿 Необходимо срочно добавить!

ПОХОЖИЕ ПРОГРАММЫ

Notepad++

Скачать популярный текстовый редактор для программистов

Sublime Text

Текстовый редактор для программистов

Visual Studio Code

Скачать мощный редактор кода

Atom

Скачать расширяемый текстовый редактор от GitHub

UltraEdit-32

Мощный текстовый редактор для программистов и простых пользователей

Еще похожие

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Firefox

Google Chrome

Google Chrome

Telegram

Telegram

Skype

Skype

qBittorrent

qBittorrent

Media Player Classic

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack

AIMP

AIMP

FastStone Image Viewer

FastStone Image Viewer

BleachBit

BleachBit

Microsoft PowerToys

Microsoft PowerToys

HWiNFO

HWiNFO

WinRAR

WinRAR

Total Commander

Total Commander

Notepad++

Notepad++