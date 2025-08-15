GNU Emacs — легендарный текстовый редактор для программистов. Одна из главных легенд отрытого программного обеспечения и проекта GNU, которая ведет свою историю с 1985 года (первая публичная версия) и первоначально разрабатывалась великим и ужасным Ричардом Столлманом. Можно скачать GNU Emacs для Windows, GNU/Linux, Mac OS, FreeBSD, NetBSD, Android и некоторых другим систем.

GNU Emacs — расширяемый и отлично настраиваемый текстовый редактор и набор сопутствующих инструментов. Из-за широчайшего функционала считается больше, чем просто мощный текстовый редактор, а сложная система для программистов, включающая множество дополнительных инструментов.

В общем и целом, GNU Emacs — это является расширяемый, настраиваемый, бесплатный текстовый редактор. Предлагает безграничные возможности расширения (через язык программирования Lisp), множество настроек всего-всего-всего, систему пакетов, высокую производительность и низкое потребление ресурсов, богатый функционал управления файлами, мощную система команд, ряд режимов работы и многое другое. Также можно отметить планировщик проектов, календарь, почтовую систему, отладчик.

GNU Emacs считается сложным для освоения текстовым редактором. Считается, что для освоения Emacs может уйти довольно много времени, но вознаграждением станет построение высокоэффективной рабочей среды.