Clonezilla 3.3.0-33 — крупное обновление инструмента для восстановления системы

Выпущено крупное обновление инструмента для восстановления системы из образа Clonezilla.
Clonezilla — известнейший и полностью бесплатный инструмент (с открытым исходным кодом) для создания образов дисков (или разделов) и восстановления системы из готового образа. Программа позволяет создать копию работающей системы с сопутствующими программами, драйверами и всеми файлами, и, при необходимости, развернуть готовую систему из этого образа на новый жесткий диск (или прочий носитель информации).
Clonezilla 3.3.0-33 является крупным обновлениям с массой изменений. Осуществлен переход на Debian Sid из репозитория от 17 октября 2025, обновлено ядро Linux до версии 6.16.12-1, добавлено множество новых утилит и обновлены многие существовавшие ранее, добавлена поддержка клонирования eMMC и MTD-устройств, включены новые инструменты для синхронизации времени и работы с U-Boot, а также многое многое другое.
Что нового в Clonezilla 3.3.0-33
- Обновлена базовая операционная система. Clonezilla 3.3.0-33 базируется на репозитории Debian Sid от 17 октября 2025.
- Обновлено ядро Linux до версии 6.16.12-1.
- Обновлен Partclone до версии 0.3.38 (исправлены проблемы с btrfs).
- Добавлена новая программа ocs-blkdev-sorter, позволяющая udev создавать алиасы блочных устройств в /dev/ocs-disks/.
- Добавлен параметр "-uoab" в ocs-sr и ocs-live-feed-img для поддержки алиасов блочных устройств.
- Добавлена экспериментальная функция для назначения алиасов блочных устройств в консоли.
- Улучшена производительность программы ocs-get-dev-info (определение железа).
- Предприняты улучшения в программе ocs-blk-dev-info (получение информации о блочных устройствах) для обеспечения корректной работы 'jq' (обработки JSON) в некоторых ситуация.
- Добавлена программа ocs-cmd-screen-sample, которая может быть использован со скриптом "run again".
- Добавлена поддержка создания и восстановления образов MTD-блочных устройств и eMMC-загрузочных устройств в экспертном режиме. Для сохранения или восстановления используются следующие параметры -smtd, -smmcb, -rmtd и -rmmcb.
- Добавлена новая программа ocs-live-gen-ubrd для объединения ZIP-файла OCS с загрузочным RAW-образом, поддерживающим U-Boot, с целью создания нового загрузочного RAW-диска OCS Live с поддержкой U-Boot.
- Доработана англоязычная локализация.
- Полная команда для перепаковки добавлена в ./{live/}Clonezilla-Live-Version.
- Теперь используется отформатированный ввод в программе ocs-scan-disk для лучшей читаемости.
- Добавлены пакеты «atd» и «cron». Их службы по умолчанию отключены.
- Добавлена программа ocs-blk-dev-info для вывода информации о блочных устройствах в формате JSON.
- Теперь для выбора локали и раскладки клавиатуры по умолчанию используется fbterm.
- Выбор локали и раскладки клавиатуры перенесен в оболочку входа, что позволяет fbterm работать в интерактивном режиме tty.
- В программу ocs-lang-kbd-conf добавлена возможность использовать параметры "-f" и "-t".
- Добавлен механизм автоматической установки размера шрифта консоли на основе столбцов и строк, если размер не установлен вручную.
- Добавлена новая программа ocs-live-time-sync, использующая ocs-live-netcfg для синхронизации времени через интернет.
- Реализован механизм установки часового пояса путем синхронизации со временем BIOS, если интернет недоступен.
- Включен пакет 'upower' (служит для мониторинг и управление источниками питания).
- Добавлен механизм проверки наличия LVM Thin-Provisioning. Если он обнаружен, то программа завершает работу.
- Обновлена программа ocs-iso-2-onie (создание ISO-образов, совместимых с ONIE-устройствами) для поддержки современных версий Debian GNU/Linux.
- Теперь в ocs-live-hook.conf (конфиг для добавления пользовательских hook-скриптов) модуль "loop" принудительно добавляется в initramfs.
- Добавлены параметры '-gb3' и '-cb3' для b3sum в меню консоли.
- Восстановление имен файлов ISO/ZIP теперь включает информацию о архитектуре процессора.
- Добавлен пакет 'dhcpcd-base', так как 'dhclient' устарел.