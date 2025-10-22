Clonezilla 3.3.0-33 — крупное обновление инструмента для восстановления системы

Выпущено крупное обновление инструмента для восстановления системы из образа Clonezilla.

Clonezilla — известнейший и полностью бесплатный инструмент (с открытым исходным кодом) для создания образов дисков (или разделов) и восстановления системы из готового образа. Программа позволяет создать копию работающей системы с сопутствующими программами, драйверами и всеми файлами, и, при необходимости, развернуть готовую систему из этого образа на новый жесткий диск (или прочий носитель информации).

Clonezilla 3.3.0-33 является крупным обновлениям с массой изменений. Осуществлен переход на Debian Sid из репозитория от 17 октября 2025, обновлено ядро Linux до версии 6.16.12-1, добавлено множество новых утилит и обновлены многие существовавшие ранее, добавлена поддержка клонирования eMMC и MTD-устройств, включены новые инструменты для синхронизации времени и работы с U-Boot, а также многое многое другое.

Интерфейс Clonezilla

Что нового в Clonezilla 3.3.0-33