FurMark 2.10.0.0 — обновленная версия самого популярного стресс-теста системы

Выпущено очередное обновление Furmark — самого популярного стресс-теста системы.
FurMark — экстремально интенсивный тест видеокарты. Многие годы используется самой широкой аудиторией для тестирования видеокарты и стал самым настоящим стандартом. FurMark представляет собой демо-сцену, при формировании которой производится тестирование. Сцена демонстрирует крутящийся круг с меховой структурой, за что был прозван пользователями волосатым бубликом. Стресс-тест производит экстремальную нагрузку, при которой измеряется производительность и устойчивость работы видеокарты.
FurMark 2.10.0.0 включает поддержку новых видеокарт от NVIDIA, AMD и Intel, включена поддержка мониторинга устройств Raspberry Pi 5, расширены некоторые тесты и обновлены сторонние компоненты.
Что нового в FurMark 2.10.0.0
- Добавлена поддержка мониторинга видеокарты в Raspberry Pi 5.
- Добавлена поддержка AMD Radeon RX 9060, Radeon RX 7700, Radeon RX 7400 and Radeon PRO W7400.
- Добавлена поддержка NVIDIA GeForce RTX 5090 D 2.
- Добавлена поддержка Intel Arc Pro B50/B60.
- Улучшен мониторинг Intel Arc GPUs в GNU/Linux с драйвером Xe ядром Linux версии 6.16+.
- Добавлен пресет 3440x1440 (параметр командной строки: --p3440x1440).
- В тест VRAM добавлены опции: 10GB и 32GB (команды: furmark -demo furmark-gl -furmark-vram-test-gb 10 и furmark -demo furmark-gl -furmark-vram-test-gb 32).
- Добавлена поддержка названий видеокарт (AIB): ASUS RTX 5080 Noctua OC, MSI RTX 5080 Expert OC, MSI RTX 5060 Gaming OC, GIGABYTE RTX 5050 Gaming OC, Zotac RTX 5070 SOLID.
- Обновлены следующие компоненты: GPU Shark2 2.10.0 и GeeXLab 0.66.0.
Кстати говоря, несколько дней назад было выпущено обновление FurMark 1, который развивается паралельно второй, актуальной, версии.
Что нового в FurMark 1.39.3.0
- Добавлена поддержка AMD Radeon RX 7700, Radeon RX 7400 и Radeon PRO W7400.
- Добавлена поддержкаNVIDIA GeForce RTX 5050, RTX PRO 5000 и RTX 5090 D 2.
- Добавлена поддержка AMD Radeon RX 9060 XT, Radeon RX 9060, Radeon RX 9070 GRE, Radeon AI PRO R9700.
- Добавлены логотипы Qualcomm и Moore Threads.
- Обновлены встроенные сторонние компоненты: GPU Shark 0.33.3.0, GPU-Z 2.68.0, ZoomGPU 1.43.0.