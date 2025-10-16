FurMark 2.10.0.0 — обновленная версия самого популярного стресс-теста системы

Выпущено очередное обновление Furmark — самого популярного стресс-теста системы.

FurMark — экстремально интенсивный тест видеокарты. Многие годы используется самой широкой аудиторией для тестирования видеокарты и стал самым настоящим стандартом. FurMark представляет собой демо-сцену, при формировании которой производится тестирование. Сцена демонстрирует крутящийся круг с меховой структурой, за что был прозван пользователями волосатым бубликом. Стресс-тест производит экстремальную нагрузку, при которой измеряется производительность и устойчивость работы видеокарты.

FurMark 2.10.0.0 включает поддержку новых видеокарт от NVIDIA, AMD и Intel, включена поддержка мониторинга устройств Raspberry Pi 5, расширены некоторые тесты и обновлены сторонние компоненты.

Интерфейс FurMark

Что нового в FurMark 2.10.0.0

Добавлена поддержка мониторинга видеокарты в Raspberry Pi 5.

Добавлена поддержка AMD Radeon RX 9060, Radeon RX 7700, Radeon RX 7400 and Radeon PRO W7400.

Добавлена поддержка NVIDIA GeForce RTX 5090 D 2.

Добавлена поддержка Intel Arc Pro B50/B60.

Улучшен мониторинг Intel Arc GPUs в GNU/Linux с драйвером Xe ядром Linux версии 6.16+.

Добавлен пресет 3440x1440 (параметр командной строки: --p3440x1440).

В тест VRAM добавлены опции: 10GB и 32GB (команды: furmark -demo furmark-gl -furmark-vram-test-gb 10 и furmark -demo furmark-gl -furmark-vram-test-gb 32).

Добавлена поддержка названий видеокарт (AIB): ASUS RTX 5080 Noctua OC, MSI RTX 5080 Expert OC, MSI RTX 5060 Gaming OC, GIGABYTE RTX 5050 Gaming OC, Zotac RTX 5070 SOLID.

Обновлены следующие компоненты: GPU Shark2 2.10.0 и GeeXLab 0.66.0.

Кстати говоря, несколько дней назад было выпущено обновление FurMark 1, который развивается паралельно второй, актуальной, версии.

Что нового в FurMark 1.39.3.0