FurMark 2.10.0.0 — обновленная версия самого популярного стресс-теста системы 16.10.2025

Выпущено очередное обновление Furmark — самого популярного стресс-теста системы.

FurMark — экстремально интенсивный тест видеокарты. Многие годы используется самой широкой аудиторией для тестирования видеокарты и стал самым настоящим стандартом. FurMark представляет собой демо-сцену, при формировании которой производится тестирование. Сцена демонстрирует крутящийся круг с меховой структурой, за что был прозван пользователями волосатым бубликом. Стресс-тест производит экстремальную нагрузку, при которой измеряется производительность и устойчивость работы видеокарты.

FurMark 2.10.0.0 включает поддержку новых видеокарт от NVIDIA, AMD и Intel, включена поддержка мониторинга устройств Raspberry Pi 5, расширены некоторые тесты и обновлены сторонние компоненты.

Что нового в FurMark 2.10.0.0

  • Добавлена поддержка мониторинга видеокарты в Raspberry Pi 5.
  • Добавлена поддержка AMD Radeon RX 9060, Radeon RX 7700, Radeon RX 7400 and Radeon PRO W7400.
  • Добавлена поддержка NVIDIA GeForce RTX 5090 D 2.
  • Добавлена поддержка Intel Arc Pro B50/B60.
  • Улучшен мониторинг Intel Arc GPUs в GNU/Linux с драйвером Xe ядром Linux версии 6.16+.
  • Добавлен пресет 3440x1440 (параметр командной строки: --p3440x1440).
  • В тест VRAM добавлены опции: 10GB и 32GB (команды: furmark -demo furmark-gl -furmark-vram-test-gb 10 и furmark -demo furmark-gl -furmark-vram-test-gb 32).
  • Добавлена поддержка названий видеокарт (AIB): ASUS RTX 5080 Noctua OC, MSI RTX 5080 Expert OC, MSI RTX 5060 Gaming OC, GIGABYTE RTX 5050 Gaming OC, Zotac RTX 5070 SOLID.
  • Обновлены следующие компоненты: GPU Shark2 2.10.0 и GeeXLab 0.66.0.

Кстати говоря, несколько дней назад было выпущено обновление FurMark 1, который развивается паралельно второй, актуальной, версии.

Что нового в FurMark 1.39.3.0

  • Добавлена поддержка AMD Radeon RX 7700, Radeon RX 7400 и Radeon PRO W7400.
  • Добавлена поддержкаNVIDIA GeForce RTX 5050, RTX PRO 5000 и RTX 5090 D 2.
  • Добавлена поддержка AMD Radeon RX 9060 XT, Radeon RX 9060, Radeon RX 9070 GRE, Radeon AI PRO R9700.
  • Добавлены логотипы Qualcomm и Moore Threads.
  • Обновлены встроенные сторонние компоненты: GPU Shark 0.33.3.0, GPU-Z 2.68.0, ZoomGPU 1.43.0.

Скачать FurMark 2.10.0.0 для Windows (64-бит)

БесплатноРазмер: 25 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать FurMark 2.10.0.0 для Windows (64-бит) Portable

БесплатноРазмер: 25 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать FurMark 2.10.0.0 для Windows (32-бит) Portable

БесплатноРазмер: 25 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать FurMark 2.10.0.0 для GNU/Linux (64-бит)

БесплатноРазмер: 25 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать FurMark 2.10.0.0 для GNU/Linux (ARM, Raspberry Pi)

БесплатноРазмер: 25 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать FurMark 1.39.3.0 для Windows

БесплатноРазмер: 25 МбОС: WindowsСтабильная версия

