digiKam 8.8.0 — заметное обновление многофункционального инструмента для проявки RAW-файлов

Выпущено крупное обновление программы digiKam.

digikam — многофункциональный инструмент для проявки RAW-файлов и каталогизации фотографий с рядом сопутствующих функций. В первую очередь ориентирован на ведение базы и адресован владельцам крупных коллекций фотографий. Полностью бесплатная программа с открытыми исходными кодами.

digiKam 8.8.0 представляет собой крупное обновление. Основной код полностью перенесен на Qt 6.10.0 для обеспечения повышенной производительности и совместимости с современными операционными системами. Улучшена управление тегами, улучшена поддержка точек фокусировки камер FujiFilm и Olympus/OM Systems, расширена поддержка цветовых профилей и прочее. Также обновлены сторонние компоненты.

Интерфейс digiKam

Что нового в digiKam 8.8.0