digiKam 8.8.0 — заметное обновление многофункционального инструмента для проявки RAW-файлов

Выпущено крупное обновление программы digiKam.
digikam — многофункциональный инструмент для проявки RAW-файлов и каталогизации фотографий с рядом сопутствующих функций. В первую очередь ориентирован на ведение базы и адресован владельцам крупных коллекций фотографий. Полностью бесплатная программа с открытыми исходными кодами.
digiKam 8.8.0 представляет собой крупное обновление. Основной код полностью перенесен на Qt 6.10.0 для обеспечения повышенной производительности и совместимости с современными операционными системами. Улучшена управление тегами, улучшена поддержка точек фокусировки камер FujiFilm и Olympus/OM Systems, расширена поддержка цветовых профилей и прочее. Также обновлены сторонние компоненты.
Что нового в digiKam 8.8.0
- Переход на новый Qt 6. Программа стала быстрее и лучше совместима с новыми операционными системами.
- Улучшено управление тегами. Добавлена новая функция для импорта и экспорта иерархии тегов в текстовые файлы и обратно. Эта функция упрощает управление и совместное использование сложных структур тегов на различных платформах, в программах и рабочих процессах.
- Теперь функция предварительного просмотра поддерживает визуализацию точки фокусировки для камер FujiFilm и Olympus/OM Systems. Эта функция предоставляет информацию о точности фокусировки и композиции кадра прямо в интерфейсе digiKam.
- Улучшено управление цветом. digiKam 8.8.0 автоматически использует цветовой профиль монитора, установленный в Windows, macOS и Wayland, обеспечивая единообразную и точную цветопередачу на всех поддерживаемых платформах.
- В редактор включен новый инструмент для постепенного размытия фона объекта на фотографии для создания эффекта глубины резкости.
- Плагин G'MIC-Qt обновлен до версии 3.6.0, что предоставляет расширенные возможности обработки изображения.
- Обновлены сторонние компоненты. В том числе OpenCV, FFmpeg, HEIF, ExifTool, Exiv2. Используемая версия Qt — 6.9.1.
- Обновлены локализации.
- Исправлены различные ошибки.