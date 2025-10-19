SLO.ru
digiKam 8.8.0 — заметное обновление многофункционального инструмента для проявки RAW-файлов 19.10.2025

digiKam 8.8.0 — заметное обновление многофункционального инструмента для проявки RAW-файлов

Выпущено крупное обновление программы digiKam.

digikam — многофункциональный инструмент для проявки RAW-файлов и каталогизации фотографий с рядом сопутствующих функций. В первую очередь ориентирован на ведение базы и адресован владельцам крупных коллекций фотографий. Полностью бесплатная программа с открытыми исходными кодами.

digiKam 8.8.0 представляет собой крупное обновление. Основной код полностью перенесен на Qt 6.10.0 для обеспечения повышенной производительности и совместимости с современными операционными системами. Улучшена управление тегами, улучшена поддержка точек фокусировки камер FujiFilm и Olympus/OM Systems, расширена поддержка цветовых профилей и прочее. Также обновлены сторонние компоненты.

Интерфейс digiKam
Интерфейс digiKam

Что нового в digiKam 8.8.0

  • Переход на новый Qt 6. Программа стала быстрее и лучше совместима с новыми операционными системами.
  • Улучшено управление тегами. Добавлена новая функция для импорта и экспорта иерархии тегов в текстовые файлы и обратно. Эта функция упрощает управление и совместное использование сложных структур тегов на различных платформах, в программах и рабочих процессах.
  • Теперь функция предварительного просмотра поддерживает визуализацию точки фокусировки для камер FujiFilm и Olympus/OM Systems. Эта функция предоставляет информацию о точности фокусировки и композиции кадра прямо в интерфейсе digiKam.
  • Улучшено управление цветом. digiKam 8.8.0 автоматически использует цветовой профиль монитора, установленный в Windows, macOS и Wayland, обеспечивая единообразную и точную цветопередачу на всех поддерживаемых платформах.
  • В редактор включен новый инструмент для постепенного размытия фона объекта на фотографии для создания эффекта глубины резкости.
  • Плагин G'MIC-Qt обновлен до версии 3.6.0, что предоставляет расширенные возможности обработки изображения.
  • Обновлены сторонние компоненты. В том числе OpenCV, FFmpeg, HEIF, ExifTool, Exiv2. Используемая версия Qt — 6.9.1.
  • Обновлены локализации.
  • Исправлены различные ошибки.

Скачать digikam 8.8.0 для Windows

Бесплатно/GPLРазмер: 247 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать digikam 8.8.0 для GNU/Linux

Бесплатно/GPLРазмер: 295 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать digikam 8.8.0 (другие версии)

Бесплатно/GPLРазмер: 270 МбОС: РазныеСтабильная версия

