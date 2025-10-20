SLO.ru
Servo 0.0.1

 BleachBit 5.0.2

 Core Temp 1.19.5

 OCCT 15

 Microsoft PowerToys 0.95.0

 ONLYOFFICE 9.1

Servo 0.0.1 — новый цикл разработки экспериментального движка браузера 20.10.2025

Servo 0.0.1 — новый цикл разработки экспериментального движка браузера

Выпущен первый «релиз» Servo — экспериментального свободного движка браузера.

До сих пор, обновления Servo выпускались в виде nightly-сборок. Теперь разработчики обещают публикацию релизных сборок ежемесячно. Если раньше были доступны только nightly-сборки, которые формировались автоматически из последнего комита в репозитории, то новые сборки проходят ручное тестирование и должны быть более стабильны. Также новые сборки выпускаются, в том числе, и в виде предсобранных бинарных файлов.

Версию 0.0.1 — это точка отчета для разработчиков, а не какой то важный, в функциональном плане, выпуск. Этот выпуск знаменует начало нового цикла разработки. Версия 0.0.1 такая же, как последние nightly-сборки.

Интерфейс Servo
Интерфейс Servo

Servo — это экспериментальный проект, целью которого является создание свободного движка для обработки различных веб-технологий. Он задуман как бесплатное решение, который может быть использован любыми сторонними разработчиками, чьи проекты нуждаются в веб-движке. То есть, это не ранняя версия будущего браузера, а именно проект по созданию движка, который, в рамках Servo, браузером не станет, хотя и может быть использован для подобных целей.

Servo был создан Mozilla для создания безопасного движка, который мог бы частично стать основой новых версий движка, используемого в Firefox, а также для тестирования экспериментальных функций и технологий. Потом проект был отделен и теперь развивается сообществом.

На что способен Servo на данный момент: основная часть написана на языке Rust (логика движка); поддержка параллельной архитектуры — раздельные задачи могут выполняться одновременно; аппаратное ускорение рендеринга; поддержка современных веб-технологий (CSS, JS и прочих, в том числе WebGL, WebGPU). Полноценная поддержка Shadow DOM, Service Workers отсутствует. Уже реализована кроссплатформенность: можно скачать Servo для Windows, GNU/Linux, macOS, Android и iOS.

Скачать Servo для Windows

Бесплатно/GPLРазмер: 128 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Servo для Windows (Portable)

Бесплатно/GPLРазмер: 94 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Servo для GNU/Linux

Бесплатно/GPLРазмер: 42 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Servo для других систем

Бесплатно/GPLРазмер: 42 МбОС: РазныеСтабильная версия

