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Firefox 116 — новая версия с рядом улучшений01.08.2023

Firefox 116 — новая версия с рядом улучшений

Выпущена очередная новая версия популярного браузера Firefox.

Firefox 116 включает несколько функциональных изменений, а также традиционное расширение поддержки веб-технологий и улучшения инструментов веб-разработчика.

Важно отметить, что это первая версия браузера, которая несовместима с Windows 7/8. Пользователи этих операционных систем не смогут обновиться до Firefox 116 и будут автоматически перенесены на Firefox 115 ESR. Предыдущая версия Firefox стала последней совместимой с устаревшими операционными системами.

Интерфейс Firefox
Интерфейс Firefox

Что нового в Firefox 116

  • В функцию «Картинка-в-картинке» (вынос окошка с видео) включен ползунок регулировки громкости.
  • Улучшено управление боковой панелью с клавиатуры. В частности, улучшено управление с клавиатуры в сочетании с технологиями обеспечения доступности (для людей с ограниченными возможностями).
  • При использовании англоязычной локализации в оповещение о наличии новой версии включена ссылка на примечание к выпуску.
  • Добавлена возможность вставки в браузер любых файлов из операционной системы.
  • Добавлена возможность изменения текстовых аннотаций.
  • Теперь сочетание клавиш «CMD+SHIFT+T», которое ранее открывало закрытые вкладки, открывает только последнюю закрытую вкладку или окно (и далее в порядке их закрытия). Если нет недавно закрытых вкладок, то восстанавливается предыдущий сеанс.
  • Значительно повышена скорость загрузки по HTTP/2.
  • Предприняты изменения для разработчиков.
  • Исправлены ошибки в безопасности браузера.
  • Исправлены ошибки.

Скачать Firefox 116 для Windows (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 54.4 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Firefox 116 для Windows (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 53.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Firefox 116 для GNU/Linux (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 49.2 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Firefox 116 для GNU/Linux (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 51 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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