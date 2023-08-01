Firefox 116 — новая версия с рядом улучшений

Выпущена очередная новая версия популярного браузера Firefox.

Firefox 116 включает несколько функциональных изменений, а также традиционное расширение поддержки веб-технологий и улучшения инструментов веб-разработчика.

Важно отметить, что это первая версия браузера, которая несовместима с Windows 7/8. Пользователи этих операционных систем не смогут обновиться до Firefox 116 и будут автоматически перенесены на Firefox 115 ESR. Предыдущая версия Firefox стала последней совместимой с устаревшими операционными системами.

Интерфейс Firefox

Что нового в Firefox 116