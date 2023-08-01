Firefox 116 — новая версия с рядом улучшений

Выпущена очередная новая версия популярного браузера Firefox.
Firefox 116 включает несколько функциональных изменений, а также традиционное расширение поддержки веб-технологий и улучшения инструментов веб-разработчика.
Важно отметить, что это первая версия браузера, которая несовместима с Windows 7/8. Пользователи этих операционных систем не смогут обновиться до Firefox 116 и будут автоматически перенесены на Firefox 115 ESR. Предыдущая версия Firefox стала последней совместимой с устаревшими операционными системами.
Что нового в Firefox 116
- В функцию «Картинка-в-картинке» (вынос окошка с видео) включен ползунок регулировки громкости.
- Улучшено управление боковой панелью с клавиатуры. В частности, улучшено управление с клавиатуры в сочетании с технологиями обеспечения доступности (для людей с ограниченными возможностями).
- При использовании англоязычной локализации в оповещение о наличии новой версии включена ссылка на примечание к выпуску.
- Добавлена возможность вставки в браузер любых файлов из операционной системы.
- Добавлена возможность изменения текстовых аннотаций.
- Теперь сочетание клавиш «CMD+SHIFT+T», которое ранее открывало закрытые вкладки, открывает только последнюю закрытую вкладку или окно (и далее в порядке их закрытия). Если нет недавно закрытых вкладок, то восстанавливается предыдущий сеанс.
- Значительно повышена скорость загрузки по HTTP/2.
- Предприняты изменения для разработчиков.
- Исправлены ошибки в безопасности браузера.
- Исправлены ошибки.