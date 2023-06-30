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В новую тестовую сборку Windows 11 включена поддержка архивов RAR, 7Z и прочих30.06.2023

В новую тестовую сборку Windows 11 включена поддержка архивов RAR, 7Z и прочих

В новейшую тестовую сборку Windows 11 (Insider Preview 23493) включена поддержка работы со множеством ранее неподдерживаемых форматов архивов. В том числе, и с популярнейшими RAR и 7Z.

С этим обновлением пользователям больше не потребуются сторонние программы для открытия архивов во множестве форматов. Заявлена поддержка следующих архивов: rar, 7z, tar, .tar.gz, .tar.bz2, .tar.zst, .tar.xz, .tgz, .tbz2, .tzst, .txz и некоторых других. Под некоторыми другими видимо подразумевается поддержка всех форматов, предлагаемых свободной библиотекой , которая была использована Microsoft для включения поддержки новых форматов в базовый функционал операционной системы.

Желающие могут воспользоваться Windows 11 Insider Preview 23493 и новыми функциями уже сейчас. Включение этого и множества прочих нововведений для всех пользователей можно ожидать в сентябрьском обновлении Windows 11 23H2.

Остаётся добавить, что это нововведение несомненно ударит по разработчикам архиваторов, а точнее по WinRAR и 7-Zip, сильно снизив востребованность этих программ среди рядовых пользователей. Разумеется, набор базовых операций, включенный в будущие версии Windows 11, не сравниться с мощнейшим функционалом, который предоставляет тот же WinRAR. Впрочем, 95% о нем и не подозревают, используя программу лишь для открытия архивов. Таким пользователям отдельные программы скоро не понадобятся.

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