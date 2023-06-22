DuckDuckGo — бета-тестирование нового браузера от известного поисковика

Доступна для загрузки первая публичная бета-версия нового браузера DuckDuckGo для Windows. Из названия ясно, что это браузер от знаменитой поисковой системы DuckDuckGo, который декларирует себя как поисковик без цензуры. Опытные пользователи знают, что версия для Mac OS тестируется аж с 2021 года, а теперь пришло время скачать DuckDuckGo для Windows.

Как и можно ожидать от DuckDuckGo, главным упором их браузера является конфиденциальность пользователя. Они заявляют, что их набор функций обеспечения конфиденциальности и приватности более надежен, чем у Google Chrome и большинства прочих браузеров.

DuckDuckGo производит впечатление простого и легкого браузера без дополнительного функционала. Основное: чистый интерфейс на основе вкладок, закладки, блокировщик рекламы, менеджер паролей, система автозаполнения веб-форм, менеджер загрузки файлов и прочие базовые функции. А вот всяческие удобства, к которым привык пользователь любого популярного браузера, пока отсутствуют. Ни переводчика, ни выноса веб-плеера, ни синхронизации между устройствами. Очень скудный ассортимент настроек, русскоязычная локализация отсутствует. А еще в DuckDuckGo нет системы расширений.

Интерфейс браузера и большинство функций написаны с нуля. За рендеринг веб-страниц отвечает Windows WebView2, проще говоря, Microsoft Edge (Blink).

Интерфейс DuckDuckGo

Ключевые особенности браузера DuckDuckGo

Встроенный веб-плеер Duck Player, позволяющий просматривать ролики на YouTube без рекламы.

Собственная мощная система блокировки отслеживания пользователя. Способна успешно блокировать самые разные трекеры, в том числе и скрытые трекеры от Google и Facebook.

Умное шифрование — автоматическое обновление HTTPS.

Скрытие окон с запросами согласия установки Cookie. Браузер автоматически выбирает самый безопасный вариант, и пользователь не увидит окна запроса.

Кнопка «Пламя» на главной панели браузера, которая служит для быстрого закрытия всех открытых вкладок/окон и очистки истории посещений.

Сервис для быстрого создания временных почтовых адресов @duck.com для регистрации на сайтах. Чтобы не светить основной адрес. Почта с таких адресов будет перенаправляться на основной почтовый ящик пользователя.

Можно скачать DuckDuckGo для знакомства с новинкой, тестирования или даже в качестве дополнительного браузера. Из-за небогатого функционала его сложно рекомендовать в качестве основного средства просмотра веб.