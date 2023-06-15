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Youtube требует закрытия проекта Invidious (альтернативный интерфейс Youtube)15.06.2023

Youtube требует закрытия проекта Invidious (альтернативный интерфейс Youtube)

Плохие новости от проекта Invidious. На днях им пришло письмо от представителей видеосервиса Youtube с требованием свернуть свою деятельность и прикрыть лавочку в кратчайшие сроки (7 дней). Об этом сообщил руководитель разработки Invidious у себя на Github.

Invidious - это известный (11 000 звёзд на Github) свободный проект альтернативного интерфейса Youtube. Он нужен для более конфиденциального использования видеосервиса — без рекламы и отслеживания интересов пользователя. Софт от Invidious может быть использован всеми желающими для создания конфиденциальных копий Youtube. Проект существует довольно давно и весьма успешно, софт от Invidious запросто дёргает ролики и прочий контент с Youtube и даже не использует официальный API видеосервиса, а его наработками используются в сторонних проектах.

Youtube обвиняет Invidious в нелегальном использовании Youtube API и нарушении лицензионных соглашений. В обращении правообладателя фигурирует масса пунктов, которые якобы были нарушены. Вот скрин письма.

Интерфейс Invidious
Интерфейс Invidious

Важно, что Invidious не использует официальный Youtube API, в нарушении которого его обвиняют, а получает контент через собственный механизм, лицензионное соглашение в глаза не видели и не принимали его, о чем сообщают в публичном письме, адресованном общественности. Судя по всему, Youtube направил претензию без долгих разбирательств. Как бы там ни было, а следующим шагом может стать обращение к сервису Github с требованием удаления репозитория проекта. Разумеется, у разработчиков есть резервные репозитории, неподвластные Github и на которые вряд ли удастся повлиять представителям Youtube. Впрочем, код проекта широко растиражирован и даже в случае закрытия проекта его дело будет жить.

Сами разработчики обеспокоены, но решили никак не реагировать на рекламацию и не станут предпринимать никаких действий. Теперь они ждут дальнейшего развития событий.

Хочется надеяться, что Google пока не взялись всерьез за сторонний софт для Youtube и история не продолжится. В конце концов, такие проекты как Invidious, NewPipe, FreeTube или youtube-dl — капля в море и вряд ли наносят хоть сколько-нибудь ощутимый урон сервису.

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