В мессенджере Whatsapp появятся каналы

Разработчики Whatsapp собрались включить в мессенджер функциональность каналов. Они должны появиться в самое ближайшее время. Об этом пишут в официальном блоге поддержки мессенджера.

Каналы представляют собой ленту сообщений, которые, как правило, являются новостями и могут содержать любой контент, поддерживаемый мессенджером (текст, графические изображения, видео, аудио, стикеры, опросы...). Это может быть лента новостного агентства, анонсы информационного сайта или система оповещения какого-нибудь сообщества. Пользователь может подписаться на канал и регулярно получать новые материалы прямо в мессенджер. Стоит ожидать появление в Whatsapp каналов ото всех известных новостных сайтов, на которые можно будет подписаться, в том числе, через встроенный каталог.

Подобная функциональность хорошо знакома пользователям Telegram. Там каналы существуют с незапамятных времён и пользуются огромной популярностью.

Каналы в Whatsapp

Каналы в Whatsapp будут выделены в новый раздел Актуальное (наряду с чатами и сообществами), в котором перечислены все подписки пользователя, а также перенесена настройка статуса.

Разработчики особо отмечают внимание к обеспечению конфиденциальности подписчиков и администраторов каналов. Ни те, ни другие не смогут видеть номера телефонов друг друга, а лист подписок пользователя не будет публичным. Также предусмотрено удаление публикаций через определенный промежуток времени, запрет на пересылку материалов и даже блокировка создания скриншота.

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В рунете злые языки насмехаются над нововведением: «Старый, заскорузлый Whatsapp зашевелился. Каналам в “телеге” уже 8 лет, а эти только решили включить “новинку” в свой пенсионерский мессенджер» — рядовое мнение. Впрочем, Telegram все ещё отстаёт от Whatsapp, аудитория которого, по разным оценкам, больше в 3 раза. Последний все ещё остаётся самым популярным мессенджером на планете и номером один более чем в 60-ти странах.