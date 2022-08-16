Process Lasso 11 — древовидное отображение процессов и подсказки на графике

Выпущено важное обновление менеджера процессов Process Lasso.

Process Lasso — это мощный менеджер процессов операционной системы Windows. Программа служит заменой для базового диспетчера задач, который встроен во все версии Windows. Это не просто менеджер задач, а мощный инструмент для оптимизации и автоматизации приоритетов процессов. Оптимизация процессов — важная функция программы, так как позволяет повысить производительность и стабильность работы системы.

Дерево процессов в Process Lasso 11

Древовидное отображение процессов — главное улучшение Process Lasso 11. Дерево процессов отображает родительские и дочерние процессы. Это очень удобно, когда требуется понять иерархию — сразу ясно, что и откуда появилось. Теперь, в ситуациях, когда один процесс породил еще несколько и у всех у них одинаковое имя, пользователь не будет сбит с толку. Новый вид используется по умолчанию, но можно вернуться к классическому списку через настройку в меню «Вид».

Другое важное улучшение — всплывающие подсказки на графике. Появляются при наведении курсора мыши на кривую и содержат базовую статистику потребления ресурсов.

В Process Lasso 11 предусмотрено еще много небольших улучшений, нацеленных на повышение удобства работы с программой. Предприняты улучшения в окне управления запрещенными процессами, удалена галочка «Больше не спрашивать» из предупреждения о смене класса приоритета процесса, настройка «Сброс» перемещена из меню «Настройки» > «Общие» в «Вид» и масса прочих небольших улучшений.