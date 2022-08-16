НОВОСТИ КАТАЛОГ ПРОГРАММ 50 ПОПУЛЯРНЫХ БРАУЗЕРЫ
Process Lasso 11 — древовидное отображение процессов и подсказки на графике16.08.2022

Process Lasso 11 — древовидное отображение процессов и подсказки на графике

Выпущено важное обновление менеджера процессов Process Lasso.

Process Lasso — это мощный менеджер процессов операционной системы Windows. Программа служит заменой для базового диспетчера задач, который встроен во все версии Windows. Это не просто менеджер задач, а мощный инструмент для оптимизации и автоматизации приоритетов процессов. Оптимизация процессов — важная функция программы, так как позволяет повысить производительность и стабильность работы системы.

Дерево процессов в Process Lasso 11
Дерево процессов в Process Lasso 11

Древовидное отображение процессов — главное улучшение Process Lasso 11. Дерево процессов отображает родительские и дочерние процессы. Это очень удобно, когда требуется понять иерархию — сразу ясно, что и откуда появилось. Теперь, в ситуациях, когда один процесс породил еще несколько и у всех у них одинаковое имя, пользователь не будет сбит с толку. Новый вид используется по умолчанию, но можно вернуться к классическому списку через настройку в меню «Вид».

Другое важное улучшение — всплывающие подсказки на графике. Появляются при наведении курсора мыши на кривую и содержат базовую статистику потребления ресурсов.

В Process Lasso 11 предусмотрено еще много небольших улучшений, нацеленных на повышение удобства работы с программой. Предприняты улучшения в окне управления запрещенными процессами, удалена галочка «Больше не спрашивать» из предупреждения о смене класса приоритета процесса, настройка «Сброс» перемещена из меню «Настройки» > «Общие» в «Вид» и масса прочих небольших улучшений.

Скачать Process Lasso 11 (64-бит)

БесплатноРазмер: 2.4 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Process Lasso 11 (32-бит)

БесплатноРазмер: 2.3 МбОС: WindowsСтабильная версия

WizTree 4.09 — обновление с рядом полезных улучшений

WizTree 4.09 — обновление с рядом полезных улучшений

Firefox 103 — обновление с улучшенной защитой от отслеживания и массой небольших улучшений

Firefox 103 — обновление с улучшенной защитой от отслеживания и массой небольших улучшений

Rufus 3.19 — с новым диалогом создания носителя с Windows 11

Rufus 3.19 — с новым диалогом создания носителя с Windows 11

Foxit PDF Reader 12 — новая версия популярного инструмента для просмотра PDF

Foxit PDF Reader 12 — новая версия популярного инструмента для просмотра PDF

Firefox 102 и Firefox 102 ESR — очередное обновление популярного браузера

Firefox 102 и Firefox 102 ESR — очередное обновление популярного браузера

Крупное обновление Telegram с платной Premium-подпиской

Крупное обновление Telegram с платной Premium-подпиской

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

WizTree 4.09 — обновление с рядом полезных улучшений

Firefox 103 — обновление с улучшенной защитой от отслеживания и массой небольших улучшений

Rufus 3.19 — с новым диалогом создания носителя с Windows 11

Foxit PDF Reader 12 — новая версия популярного инструмента для просмотра PDF

Firefox 102 и Firefox 102 ESR — очередное обновление популярного браузера

Крупное обновление Telegram с платной Premium-подпиской

SumatraPDF 3.4 — крупное обновление минималистичного PDF-ридера

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Firefox

Google Chrome

Google Chrome

Opera

Opera

Windscribe VPN

Windscribe VPN

Telegram

Telegram

Skype

Skype

uTorrent

uTorrent

AIMP

AIMP

Media Player Classic

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack

CCleaner

CCleaner

WinRAR

WinRAR

AIDA64

AIDA64

Total Commander

Total Commander

Notepad++

Notepad++