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CCleaner 6.00— обновление с новым инструментом оптимизации производительности14.05.2022

CCleaner 6.00— обновление с новым инструментом оптимизации производительности

Выпущено заметное обновление CCleaner — инструмента для очистки и оптимизации операционной системы Windows.

Это обновление продолжает наращивать функционал, что не очень нравится старым пользователям программы, которые помнят CCleaner, как простой инструмент для очистки системы от мусорных и просто ненужных файлов. За последние годы программа постепенно обрастала функционалом и уже давно не является тем самым простым инструментом, хотя и сильно не дотягивает до программ класса все-в-одном, типа Glary Utilities или Advanced SystemCare.

«Оптимизация производительности» — новый инструмент, включенный в эту версию. Новинка проверяет систему на наличие программ, работающих в фоне, выявляет самые прожорливые и предлагает оптимизировать их работу, отправив в спящий режим. Это нужно для высвобождения потребляемых ими ресурсов и сокращения расхода электроэнергии, что важно при работе на мобильном пк. То есть, пока фоновые программы не используются, они будут находиться в спящем режиме и запустятся когда потребуется.

Как и все дополнительные инструменты (обновление драйверов, обновление программ, полная очистка, автоматическая очистка истории браузеров), новая функция доступна только пользователям платной Pro-версии.

Кроме функции оптимизации производительности в CCleaner 6.00 предпринят ряд прочих улучшений. Расширены функции очистки, предприняты улучшения в инструменте обновления программ, предприняты мелкие улучшения интерфейса и исправлены проблемы.

«Оптимизация производительности» в CCleaner 6.00
«Оптимизация производительности» в CCleaner 6.00

Что нового в CCleaner 6.00

  • Добавлен полностью новый инструмент «Оптимизация производительности». Новинка проверяет систему на наличие программ, работающих в фоновом режиме, и выявляет те, которые потребляют много ресурсов. Новая функция предлагает оптимизировать их работу, отправив в спящий режим.
  • В функцию обновления сторонних программ добавлена поддержка 50 новых программ. Разработчики обещают включить поддержку новых программ в будущем.
  • Добавлена поддержка очистки логов SoftwareDistribution.
  • Добавлена опциональная очистка резервных копий данных программ от Google.
  • Добавлена опциональная очистка резервных копий данных программ от Apple.
  • Добавлена опциональная очистка резервных копий данных Steam.
  • Улучшена очистка истории браузера Safari.
  • Улучшена очистка кэша браузеров, построенных на основе Chromium (JS-файлы).
  • Предприняты мелкие улучшения: кнопка «Вставить» в контекстном меню добавления лицензионного ключа, улучшенное отображение меню «Пользователи» при высоком разрешении экрана, более понятное описание ошибок регистрации пользователя, использование директории /CCleaner/ для установки программы.
  • Улучшена совместимость с программой чтения с экрана NVDA (для людей с ограниченными возможностями).
  • Предприняты небольшие улучшения безопасности.

Скачать CCleaner 6.00

БесплатноРазмер: 21.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать CCleaner 6.00 (Portable)

БесплатноРазмер: 18 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать CCleaner Pro 6.00

Пробная версияРазмер: 21.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

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