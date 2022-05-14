CCleaner 6.00— обновление с новым инструментом оптимизации производительности

Выпущено заметное обновление CCleaner — инструмента для очистки и оптимизации операционной системы Windows.

Это обновление продолжает наращивать функционал, что не очень нравится старым пользователям программы, которые помнят CCleaner, как простой инструмент для очистки системы от мусорных и просто ненужных файлов. За последние годы программа постепенно обрастала функционалом и уже давно не является тем самым простым инструментом, хотя и сильно не дотягивает до программ класса все-в-одном, типа Glary Utilities или Advanced SystemCare.

«Оптимизация производительности» — новый инструмент, включенный в эту версию. Новинка проверяет систему на наличие программ, работающих в фоне, выявляет самые прожорливые и предлагает оптимизировать их работу, отправив в спящий режим. Это нужно для высвобождения потребляемых ими ресурсов и сокращения расхода электроэнергии, что важно при работе на мобильном пк. То есть, пока фоновые программы не используются, они будут находиться в спящем режиме и запустятся когда потребуется.

Как и все дополнительные инструменты (обновление драйверов, обновление программ, полная очистка, автоматическая очистка истории браузеров), новая функция доступна только пользователям платной Pro-версии.

Кроме функции оптимизации производительности в CCleaner 6.00 предпринят ряд прочих улучшений. Расширены функции очистки, предприняты улучшения в инструменте обновления программ, предприняты мелкие улучшения интерфейса и исправлены проблемы.

«Оптимизация производительности» в CCleaner 6.00

Что нового в CCleaner 6.00