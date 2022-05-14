CCleaner 6.00— обновление с новым инструментом оптимизации производительности

Выпущено заметное обновление CCleaner — инструмента для очистки и оптимизации операционной системы Windows.
Это обновление продолжает наращивать функционал, что не очень нравится старым пользователям программы, которые помнят CCleaner, как простой инструмент для очистки системы от мусорных и просто ненужных файлов. За последние годы программа постепенно обрастала функционалом и уже давно не является тем самым простым инструментом, хотя и сильно не дотягивает до программ класса все-в-одном, типа Glary Utilities или Advanced SystemCare.
«Оптимизация производительности» — новый инструмент, включенный в эту версию. Новинка проверяет систему на наличие программ, работающих в фоне, выявляет самые прожорливые и предлагает оптимизировать их работу, отправив в спящий режим. Это нужно для высвобождения потребляемых ими ресурсов и сокращения расхода электроэнергии, что важно при работе на мобильном пк. То есть, пока фоновые программы не используются, они будут находиться в спящем режиме и запустятся когда потребуется.
Как и все дополнительные инструменты (обновление драйверов, обновление программ, полная очистка, автоматическая очистка истории браузеров), новая функция доступна только пользователям платной Pro-версии.
Кроме функции оптимизации производительности в CCleaner 6.00 предпринят ряд прочих улучшений. Расширены функции очистки, предприняты улучшения в инструменте обновления программ, предприняты мелкие улучшения интерфейса и исправлены проблемы.
Что нового в CCleaner 6.00
- Добавлен полностью новый инструмент «Оптимизация производительности». Новинка проверяет систему на наличие программ, работающих в фоновом режиме, и выявляет те, которые потребляют много ресурсов. Новая функция предлагает оптимизировать их работу, отправив в спящий режим.
- В функцию обновления сторонних программ добавлена поддержка 50 новых программ. Разработчики обещают включить поддержку новых программ в будущем.
- Добавлена поддержка очистки логов SoftwareDistribution.
- Добавлена опциональная очистка резервных копий данных программ от Google.
- Добавлена опциональная очистка резервных копий данных программ от Apple.
- Добавлена опциональная очистка резервных копий данных Steam.
- Улучшена очистка истории браузера Safari.
- Улучшена очистка кэша браузеров, построенных на основе Chromium (JS-файлы).
- Предприняты мелкие улучшения: кнопка «Вставить» в контекстном меню добавления лицензионного ключа, улучшенное отображение меню «Пользователи» при высоком разрешении экрана, более понятное описание ошибок регистрации пользователя, использование директории /CCleaner/ для установки программы.
- Улучшена совместимость с программой чтения с экрана NVDA (для людей с ограниченными возможностями).
- Предприняты небольшие улучшения безопасности.