7-Zip 21.05 — первый стабильный выпуск архиватора за последние 3 года

Выпущена новая стабильная версия свободного архиватора 7-Zip.
7-Zip 21.05 — это первый стабильный выпуск почти за 3 года. Со времен предыдущей стабильной версии (с номером 19.00) в программе предпринята масса внутренних улучшений. В основном они касаются повышения скорости многих операций, улучшенной поддержки некоторых форматов, новых настроек, а также исправления массы ошибок.
Кроме прочих улучшений и изменений важно отметить появление первой версии 7-Zip для операционной системы GNU/Linux, а также для macOS. Это только консольные программы, без интерфейса 7-Zip File Manager. На момент написания этой заметки они все еще не обновились, нужно немного подождать.
Опытные пользователи знают, что тестовые выпуски 7-Zip достаточно стабильны и многие используют их в качестве базового архиватора. Тем не менее, ниже приведен список изменений сравнительно с предыдущей стабильной версией программы. Первые два пункта - изменения, предпринятые после последней тестовой версии ( 21.04 Beta).
Что нового в 7-Zip 21.05 (сравнительно с 19.00)
- В окно создания архива включена настройка, ограничивающая использование оперативной памяти. Доступно ограничение в процентном соотношении и конкретное значение.
- Добавлены новые команды для установки ограничения использования памяти: -mmemuse = (N) g / -mmemuse = p (N).
- Сокращено количество используемых потоков для операций сжатия, если не хватает памяти при работе со словарем LZMA2 большого размера.
- В функцию создания и проверки контрольной суммы добавлена поддержка текстовых файлов file.sha256, содержащих список имен файлов и контрольные суммы SHA-256. Также добавлены соответствующие команды (контекстное меню и командная строка) для создания и проверки контрольных сумм. Формат файла полностью совместим с программой sha256sum.
- Добавлен новый ключ -xtd, исключающий элементы каталога из обработки.
- Максимальный размер словаря для LZMA/LZMA2 увеличен до 4 Гб.
- Предприняты небольшие оптимизации сжатия LZMA/LZMA2.
- Реализована запись дополнительного поля имени файла в кодировке UTF-8 в ZIP-архивы. Это позволит избежать проблем с кодировкой и извлекать правильное имя на всех системах.
- Предприняты оптимизации кода, отвечающего за поддержку ZIP, TAR и NSIS.
- Повышена скорость работы версии 7-Zip для ARM64 с AES, CRC-32, SHA-1 и SHA-256.
- Повышена скорость сжатия при создании больших архивов в формате 7Z с использованием метода сжатия LZMA2 и разделением потока на отдельные компоненты, количество которых повышено до 64-х на каждый блок.
- Повышена скорость сжатия и распаковки с использованием метода сжатия PPMd для архивов в форматах 7z, ZIP и RAR.
- Добавлен новый ключ -ssp, который не разрешает системе изменять свойство "Время последнего доступа" для операций архивации и хеширования.
- Улучшен поиск совпадений для сжатия LZMA/LZMA2: bt5 и hc5, которые могут работать быстрее bt4 и hc4.
- Повышена степень сжатия для быстрого и скоростного уровней сжатия. Для этих режимов применяются новые настройки по умолчанию.
- Немного повышена скорость многопоточного сжатия с использованием методов LZMA/LZMA2 для уровней сжатия нормальный, максимальный и ультра.
- Обновлен код распаковки bzip2 для поддержки архивов bzip2, созданных с помощью программы lbzip2.
- Поддержка распаковки файлов с кодировкой Base64 (b64).
- Поддержка новых аппаратных инструкций процессоров AMD Rayzen и Intel Ice Lake и Goldmont для повышения скорости некоторых операций.
- Повышена скорость AES-шифрования архивов в форматах 7z, ZIP и RAR.
- На 2% оптимизирована скорость работы функции тестирования производительности.
- Предприняты менее значительные внутренние оптимизации и исправлены ошибки.