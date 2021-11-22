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7-Zip 21.05 — первый стабильный выпуск архиватора за последние 3 года22.11.2021

7-Zip 21.05 — первый стабильный выпуск архиватора за последние 3 года

Выпущена новая стабильная версия свободного архиватора 7-Zip.

7-Zip 21.05 — это первый стабильный выпуск почти за 3 года. Со времен предыдущей стабильной версии (с номером 19.00) в программе предпринята масса внутренних улучшений. В основном они касаются повышения скорости многих операций, улучшенной поддержки некоторых форматов, новых настроек, а также исправления массы ошибок.

Кроме прочих улучшений и изменений важно отметить появление первой версии 7-Zip для операционной системы GNU/Linux, а также для macOS. Это только консольные программы, без интерфейса 7-Zip File Manager. На момент написания этой заметки они все еще не обновились, нужно немного подождать.

Опытные пользователи знают, что тестовые выпуски 7-Zip достаточно стабильны и многие используют их в качестве базового архиватора. Тем не менее, ниже приведен список изменений сравнительно с предыдущей стабильной версией программы. Первые два пункта - изменения, предпринятые после последней тестовой версии ( 21.04 Beta).

Интерфейс 7-Zip 21.05
Интерфейс 7-Zip 21.05

Что нового в 7-Zip 21.05 (сравнительно с 19.00)

  • В окно создания архива включена настройка, ограничивающая использование оперативной памяти. Доступно ограничение в процентном соотношении и конкретное значение.
  • Добавлены новые команды для установки ограничения использования памяти: -mmemuse = (N) g / -mmemuse = p (N).
  • Сокращено количество используемых потоков для операций сжатия, если не хватает памяти при работе со словарем LZMA2 большого размера.
  • В функцию создания и проверки контрольной суммы добавлена поддержка текстовых файлов file.sha256, содержащих список имен файлов и контрольные суммы SHA-256. Также добавлены соответствующие команды (контекстное меню и командная строка) для создания и проверки контрольных сумм. Формат файла полностью совместим с программой sha256sum.
  • Добавлен новый ключ -xtd, исключающий элементы каталога из обработки.
  • Максимальный размер словаря для LZMA/LZMA2 увеличен до 4 Гб.
  • Предприняты небольшие оптимизации сжатия LZMA/LZMA2.
  • Реализована запись дополнительного поля имени файла в кодировке UTF-8 в ZIP-архивы. Это позволит избежать проблем с кодировкой и извлекать правильное имя на всех системах.
  • Предприняты оптимизации кода, отвечающего за поддержку ZIP, TAR и NSIS.
  • Повышена скорость работы версии 7-Zip для ARM64 с AES, CRC-32, SHA-1 и SHA-256.
  • Повышена скорость сжатия при создании больших архивов в формате 7Z с использованием метода сжатия LZMA2 и разделением потока на отдельные компоненты, количество которых повышено до 64-х на каждый блок.
  • Повышена скорость сжатия и распаковки с использованием метода сжатия PPMd для архивов в форматах 7z, ZIP и RAR.
  • Добавлен новый ключ -ssp, который не разрешает системе изменять свойство "Время последнего доступа" для операций архивации и хеширования.
  • Улучшен поиск совпадений для сжатия LZMA/LZMA2: bt5 и hc5, которые могут работать быстрее bt4 и hc4.
  • Повышена степень сжатия для быстрого и скоростного уровней сжатия. Для этих режимов применяются новые настройки по умолчанию.
  • Немного повышена скорость многопоточного сжатия с использованием методов LZMA/LZMA2 для уровней сжатия нормальный, максимальный и ультра.
  • Обновлен код распаковки bzip2 для поддержки архивов bzip2, созданных с помощью программы lbzip2.
  • Поддержка распаковки файлов с кодировкой Base64 (b64).
  • Поддержка новых аппаратных инструкций процессоров AMD Rayzen и Intel Ice Lake и Goldmont для повышения скорости некоторых операций.
  • Повышена скорость AES-шифрования архивов в форматах 7z, ZIP и RAR.
  • На 2% оптимизирована скорость работы функции тестирования производительности.
  • Предприняты менее значительные внутренние оптимизации и исправлены ошибки.

Скачать 7-Zip 21.05 (64-бит)

Бесплатно/GPLРазмер: 1.5 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать 7-Zip 21.05 (32-бит)

Бесплатно/GPLРазмер: 1.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать 7-Zip 21.05 (ARM)

Бесплатно/GPLРазмер: 1.5 МбОС: WindowsСтабильная версия

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