7-Zip 21.05 — первый стабильный выпуск архиватора за последние 3 года

Выпущена новая стабильная версия свободного архиватора 7-Zip.

7-Zip 21.05 — это первый стабильный выпуск почти за 3 года. Со времен предыдущей стабильной версии (с номером 19.00) в программе предпринята масса внутренних улучшений. В основном они касаются повышения скорости многих операций, улучшенной поддержки некоторых форматов, новых настроек, а также исправления массы ошибок.

Кроме прочих улучшений и изменений важно отметить появление первой версии 7-Zip для операционной системы GNU/Linux, а также для macOS. Это только консольные программы, без интерфейса 7-Zip File Manager. На момент написания этой заметки они все еще не обновились, нужно немного подождать.

Опытные пользователи знают, что тестовые выпуски 7-Zip достаточно стабильны и многие используют их в качестве базового архиватора. Тем не менее, ниже приведен список изменений сравнительно с предыдущей стабильной версией программы. Первые два пункта - изменения, предпринятые после последней тестовой версии ( 21.04 Beta).

Интерфейс 7-Zip 21.05

Что нового в 7-Zip 21.05 (сравнительно с 19.00)