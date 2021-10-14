Rufus 3.16 — установка Windows 11 на системы без TPM и SecureBoot и прочие улучшения

Выпущена очередная версия Rufus — популярнейшего инструмента для создания загрузочной флешки с образом операционной системы.
Rufus 3.16 существенно упрощает установку Windows 11 на компьютеры, которые не соответствуют системным требованиям. В эту версию включен расширенный режим создания загрузочного образа Windows 11, который позволит устанавливать операционную систему на компьютеры без TPM (любой версии), SecureBoot и недостаточным объемом оперативной памяти. Специальный скрипт позволит обойти проверку соответствия требованиям системы при установке и позволит установить Windows 11 на старые компьютеры.
Кроме этого, Rufus 3.16 включает ряд прочих улучшений совместимости c Windows 11. Кстати, возможность скачать образ Windows 11 из самой программы уже была доступна некоторое время.
В остальном это обновление направлено на исправление проблем совместимости с некоторыми образами, а также содержит прочие небольшие улучшения.
Что нового в Rufus 3.16
- Добавлен расширенный режим установки Windows 11.
- Улучшена поддержка Windows 11 и исправлены проблемы совместимости.
- Добавлена поддержка загрузки UEFI Shell ISO.
- Добавлена поддержка карт-ридеров устройств Intel NUC.
- Улучшено определение версии и сборки Windows.
- Ускорена очистка MBR/GPT-секторов.
- Исправления поддержки ISO с Red Hat 8.2+ и производных.
- Исправлена загрузка (BIOS) для операционной системы Arch Linux и ее производных.
- Исправлено удаление некоторых загрузочных записей операционной системы Ubuntu и ее производных.
- Исправлена проблема с сохранением лога при закрытии программы.