SLO.ru — новые версии популярных программ. Скачать программы.
НОВОСТИ
КАТАЛОГ ПРОГРАММ
50 ПОПУЛЯРНЫХ
БРАУЗЕРЫ
Rufus 3.16 — установка Windows 11 на системы без TPM и SecureBoot и прочие улучшения14.10.2021

Rufus 3.16 — установка Windows 11 на системы без TPM и SecureBoot и прочие улучшения

Выпущена очередная версия Rufus — популярнейшего инструмента для создания загрузочной флешки с образом операционной системы.

Rufus 3.16 существенно упрощает установку Windows 11 на компьютеры, которые не соответствуют системным требованиям. В эту версию включен расширенный режим создания загрузочного образа Windows 11, который позволит устанавливать операционную систему на компьютеры без TPM (любой версии), SecureBoot и недостаточным объемом оперативной памяти. Специальный скрипт позволит обойти проверку соответствия требованиям системы при установке и позволит установить Windows 11 на старые компьютеры.

Кроме этого, Rufus 3.16 включает ряд прочих улучшений совместимости c Windows 11. Кстати, возможность скачать образ Windows 11 из самой программы уже была доступна некоторое время.

В остальном это обновление направлено на исправление проблем совместимости с некоторыми образами, а также содержит прочие небольшие улучшения.

Интерфейс Rufus
Интерфейс Rufus

Что нового в Rufus 3.16

  • Добавлен расширенный режим установки Windows 11.
  • Улучшена поддержка Windows 11 и исправлены проблемы совместимости.
  • Добавлена поддержка загрузки UEFI Shell ISO.
  • Добавлена поддержка карт-ридеров устройств Intel NUC.
  • Улучшено определение версии и сборки Windows.
  • Ускорена очистка MBR/GPT-секторов.
  • Исправления поддержки ISO с Red Hat 8.2+ и производных.
  • Исправлена загрузка (BIOS) для операционной системы Arch Linux и ее производных.
  • Исправлено удаление некоторых загрузочных записей операционной системы Ubuntu и ее производных.
  • Исправлена проблема с сохранением лога при закрытии программы.

Скачать Rufus 3.16

Бесплатно/GPLРазмер: 1.13 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Rufus 3.5 (Portable)

Бесплатно/GPLРазмер: 1 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Rufus 3.16 для ARM64

Бесплатно/GPLРазмер: 3.18 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Rufus 3.16 для ARM

Бесплатно/GPLРазмер: 2.97 МбОС: WindowsСтабильная версия

AIMP 5.0 — крупное обновление популярного аудиоплеера

AIMP 5.0 — крупное обновление популярного аудиоплеера

Вышла Windows 11

Вышла Windows 11

Firefox 93 — поддержка AVIF, улучшенная безопасность и оптимизация производительности

Firefox 93 — поддержка AVIF, улучшенная безопасность и оптимизация производительности

O&O ShutUp10++ 1.9 — обновленный интерфейс, совместимость с Windows 11, новые настройки

O&O ShutUp10++ 1.9 — обновленный интерфейс, совместимость с Windows 11, новые настройки

Media Player Classic - Home Cinema 1.9.16 — очередное обновление популярного видеоплеера

Media Player Classic - Home Cinema 1.9.16 — очередное обновление популярного видеоплеера

Google Chrome 94 — новое меню отправки ссылки, реструктурированные настройки и HTTPS-First

Google Chrome 94 — новое меню отправки ссылки, реструктурированные настройки и HTTPS-First

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

AIMP 5.0 — крупное обновление популярного аудиоплеера

Вышла Windows 11

Firefox 93 — поддержка AVIF, улучшенная безопасность и оптимизация производительности

O&O ShutUp10++ 1.9 — обновленный интерфейс, совместимость с Windows 11, новые настройки

Media Player Classic - Home Cinema 1.9.16 — очередное обновление популярного видеоплеера

Google Chrome 94 — новое меню отправки ссылки, реструктурированные настройки и HTTPS-First

Vivaldi 4.2 — перевод отдельных слов и прокрутка боковой панели

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Firefox

Google Chrome

Google Chrome

Skype

Skype

Telegram

Telegram

uTorrent

uTorrent

AIMP

AIMP

Media Player Classic

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack

Каперский

Касперский

CCleaner

CCleaner

Total Commander

Total Commander

WinRAR

WinRAR

AIDA64

AIDA64