Rufus 3.16 — установка Windows 11 на системы без TPM и SecureBoot и прочие улучшения

Выпущена очередная версия Rufus — популярнейшего инструмента для создания загрузочной флешки с образом операционной системы.

Rufus 3.16 существенно упрощает установку Windows 11 на компьютеры, которые не соответствуют системным требованиям. В эту версию включен расширенный режим создания загрузочного образа Windows 11, который позволит устанавливать операционную систему на компьютеры без TPM (любой версии), SecureBoot и недостаточным объемом оперативной памяти. Специальный скрипт позволит обойти проверку соответствия требованиям системы при установке и позволит установить Windows 11 на старые компьютеры.

Кроме этого, Rufus 3.16 включает ряд прочих улучшений совместимости c Windows 11. Кстати, возможность скачать образ Windows 11 из самой программы уже была доступна некоторое время.

В остальном это обновление направлено на исправление проблем совместимости с некоторыми образами, а также содержит прочие небольшие улучшения.

Интерфейс Rufus

Что нового в Rufus 3.16