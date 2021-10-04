O&O ShutUp++ 1.9 — обновленный интерфейс, совместимость с Windows 11, новые настройки

Выпущено крупное обновление утилиты O&O ShutUp.

O&O ShutUp++ — инструмент для повышения конфиденциальности и безопасности пользователя при работе в операционной системе Windows 10/11. Основная функциональность направлена на отключение сбора данных активности пользователя различными функциями операционной системы и их отправку разработчикам из Microsoft. Кроме того, позволяет отключить массу прочих функций операционной системы. Легкий инструмент, не требующий установки. Подробности.

O&O ShutUp++ 1.9 является крупным обновлением. В этой версии обновлен интерфейс, реализована поддержка операционной системы Windows 11, добавлена поддержка переключения светлого/темного режимов интерфейса Windows и расширен ассортимент отключаемых функций. А еще программа немного переименована — была просто O&O ShutUp, а стала O&O ShutUp++.

Обновленный интерфейс O&O ShutUp++ 1.9

Что нового в O&O StupUp++ 1.9

Основные изменения:

Обновленный интерфейс версии 1.9 предлагает свежий, более светлый вид. Это тот же самый привычный интерфейс, в котором не предпринято никаких изменений структуры — только обновление оформления.

Совместимость с готовящейся к выходу Windows 11.

Добавлена поддержка темного режима интерфейса операционной системы. Теперь программа может автоматически переключать режим интерфейса в соответствии с настройками Windows.

Включена поддержка отключения следующих функций: