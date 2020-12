Capture One 21 — крупное обновление популярного фоторедактора

Компания Phase One выпустила Capture One 21 — новую версию своей программы для обработки цифрового фото. Capture One — профессиональный фоторедактор — RAW-процессор и мощный комплекс для коррекции изображений. Считается одной из лучших программ в своем роде и успешно конкурирует с Adobe Lightroom и DxO PhotoLab.

Capture One 21 является крупным обновлением, которое включает в программу новые функции, расширяет поддержку различных технологий, добавляет поддержку новых камер и исправляет различные ошибки.

Интерфейс Capture One 21

Что нового в Capture One 21

Быстрое редактирование с помощью горячих клавиш. Теперь пользователь может осуществлять изменение параметров фото не только традиционным перетаскиванием ползунков, а с помощью горячих клавиш. Нужно зажать клавишу, привязанную к редактируемому параметру, и изменять ее значение прокруткой колеса мыши, трекпадом или клавишами назад/вперед. Это позволяет сфокусировать взгляд на картинке, не отвлекаясь на взаимодействие с панелью инструмента. Стоит запомнить клавиши для набора часто используемых инструментов и доступ к ним не займет и секунды. Должно быть очень удобно и продуктивно.

Dehaze — новый инструмент для устранения эффекта матовости и повышения насыщенности. В первую очередь это рассчитано на обработку изображений на которых нужно избавиться от тумана. Инструмент анализирует изображение и выявляет места, в которых нужно повышение контраста и насыщенности. Пользователь может самостоятельно выбирать области, которые нужно откорректировать.

Поддержка HEIF. Теперь доступна возможность импорта, экспорта и редактирования 8-битных HEIF. Это позволяет работать с фотографиями с устройств производства Apple.

Поддержка профилей камер ProStandard. Такие профили ориентированы на улучшенную работу с цветами. Поддерживаются профили ProStandard для следующих фотокамер: Sony: a7 III, a7R II, a7R III, a7R IV, a7C, a6000, a6300; Nikon: D810, D850, Z6, Z7; Canon: 5D II, 5D III, 5D IV, 5DS R, R5, R6; Phase One IQ3 100MP, IQ4 150MP; Leica: S3, SL2.

Значительно улучшены всплывающие подсказки. Теперь при наведении курсора мыши на инструмент всплывающая подсказка содержит не только описание, но и иллюстрацию возможностей инструмента, а также ссылку на обучающие материалы. Также на главную панель добавлен новый раздел с уроками по Capture One.

Упрощена настройка параметров кистей за счет управления ими с помощью горячих клавиш.

Переработана функция импорта. Расширено окно, которое теперь включает миниатюры более высокого разрешения; улучшена терминология; добавлена возможность выбора нескольких папок и многое другое.

Повышена скорость работы. Повышена скорость просмотра каталогов и сессий, скорость поиска по коллекциям возросла до 7-ми раз на 8-ядерных процессорах, скорость удаления изображений повышена до 10 раз.

Добавлена поддержка трегеринга для Leica S3 и Leica SL2.

Исправлено множество ошибок.

В Capture One 21 включена поддержка нового оборудования. Камеры: Fujifilm X-S10, Leica SL2 (добавлена поддержка трегеров), Leica S3, Sony A7C, Sony A7S III (добалвена поддержка трегеров и режима LiveView). Объективы: Leica Super-Vario-Elmar-SL 16-35mm f/3.5-4.5 ASPH, Super-Elmar-S 24mm f/3.5 ASPH, Elmarit-S 30mm f/2.8 ASPH, Elmarit-S 30mm f/2.8 ASPH CS, Summarit-S 35mm f/2.5 ASPH CS, Elmarit-S 45mm f/2.8 ASPH CS, Summarit-S 70mm f/2.5 ASPH CS, APO-Macro-Summarit-S 120mm f/2.5 CS, Summicron-S 100mm f/2 ASPH.

Цена Capture One 21 начинается от 358 USD или 24 USD в месяц по подписке. Обновление с предыдущих версий платное. Он окажется бесплатным только для пользователей, купивших предыдущуюб 20-ю версию не ранее 16 ноября 2020 года, а пользователи более ранних версий получат скидку. Любой желающий может скачать Capture One в виде пробной версии, которая проработает 30 дней абсолютно бесплатно (требуется регистрация для получения триал-ключа).