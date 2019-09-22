SLO.ru — новые версии популярных программ. Скачать программы.
НОВОСТИ
КАТАЛОГ ПРОГРАММ
50 ПОПУЛЯРНЫХ
БРАУЗЕРЫ
OpenOffice 4.1.7 — небольшое обновление свободного офисного пакета22.09.2019

OpenOffice 4.1.7 — небольшое обновление свободного офисного пакета

Компания Apache Software Foundation выпустила новую версию своего свободного офисного пакета OpenOffice.

Обновления OpenOffice случаются очень нечасто (предыдущее состоялось почти год назад — в ноябре прошлого года). И хотя это совсем небольшое обновление, разработчики рекомендуют скачать свежую версию всем пользователям программы.

Главным улучшением OpenOffice 4.1.7 является поддержка JVM-сборки Java AdoptOpenJDK в дополнение к поддерживаемой ранее Java OraclJDK.

Остальные изменения являются исправлениями небольших ошибок: исправен сбой, связанный с Freetype; исправлена проблема с созданием ссылки на врезку в текстовом процессоре Writer (актуально только для OS/2); исправлено несоответствие фона логотипа фону приветственного окна. Также в этой версии обновлены словари (особо отмечается англоязычный).

В общем, за 10 месяцев, прошедших с момента предыдущего обновления, авторы не предлагают никаких заметных нововведений. В отличие от LibreOffice (форк OpenOffice), который никогда не стоит на месте и усиленно развивается.

Скачать OpenOffice 4.1.7 для Windows

Бесплатно/GPLРазмер: 134 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать OpenOffice 4.1.7 для GNU/Linux

Бесплатно/GPLРазмер: 140 МбОС: WindowsСтабильная версия

VMWare Workstaton 15.5 — обновленная версия популярнейшего комплекса виртуализации

VMWare Workstaton 15.5 — обновленная версия популярнейшего комплекса виртуализации

Vivaldi 2.8 — новая версия браузера с мелкими улучшениями и исправлениями

Vivaldi 2.8 — новая версия браузера с мелкими улучшениями и исправлениями

Paint.NET 4.2.3 — обновление графического редактора с полезными улучшениями

Paint.NET 4.2.3 — обновление графического редактора с полезными улучшениями

Firefox 69.0.1 — сервисное обновление браузера с исправлениями ошибок

Firefox 69.0.1 — сервисное обновление браузера с исправлениями ошибок

Caramba Switcher 2019.09.16 — крупное обновление автоматического переключателя клавиатуры

Caramba Switcher 2019.09.16 — крупное обновление автоматического переключателя клавиатуры

Яндекс.Браузер 19.9.2 — новая версия браузера с функцией заметок

Яндекс.Браузер 19.9.2 — новая версия браузера с функцией заметок

Яндекс.Браузер

Обновление Яндекс.Браузера. С гибернацией вкладок

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

VMWare Workstaton 15.5 — обновленная версия популярнейшего комплекса виртуализации

Vivaldi 2.8 — новая версия браузера с мелкими улучшениями и исправлениями

Paint.NET 4.2.3 — обновление графического редактора с полезными улучшениями

Firefox 69.0.1 — сервисное обновление браузера с исправлениями ошибок

Caramba Switcher 2019.09.16 — крупное обновление автоматического переключателя клавиатуры

Яндекс.Браузер 19.9.2 — новая версия браузера с функцией заметок

Opera GX 63.0.3368.54979 — обновление геймерского браузера с рядом улучшений

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Firefox

Яндекс.Браузер

Яндекс.Браузер

Google Chrome

Google Chrome

Skype

Skype

Telegram

Telegram

uTorrent

uTorrent

AIMP

AIMP

Media Player Classic

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack

Каперский

Касперский

CCleaner

CCleaner

Total Commander

Total Commander

WinRAR

WinRAR

AIDA64

AIDA64