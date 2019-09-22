OpenOffice 4.1.7 — небольшое обновление свободного офисного пакета

Компания Apache Software Foundation выпустила новую версию своего свободного офисного пакета OpenOffice.

Обновления OpenOffice случаются очень нечасто (предыдущее состоялось почти год назад — в ноябре прошлого года). И хотя это совсем небольшое обновление, разработчики рекомендуют скачать свежую версию всем пользователям программы.

Главным улучшением OpenOffice 4.1.7 является поддержка JVM-сборки Java AdoptOpenJDK в дополнение к поддерживаемой ранее Java OraclJDK.

Остальные изменения являются исправлениями небольших ошибок: исправен сбой, связанный с Freetype; исправлена проблема с созданием ссылки на врезку в текстовом процессоре Writer (актуально только для OS/2); исправлено несоответствие фона логотипа фону приветственного окна. Также в этой версии обновлены словари (особо отмечается англоязычный).

В общем, за 10 месяцев, прошедших с момента предыдущего обновления, авторы не предлагают никаких заметных нововведений. В отличие от LibreOffice (форк OpenOffice), который никогда не стоит на месте и усиленно развивается.