Caramba Switcher 2019.09.16 — крупное обновление автоматического переключателя клавиатуры

Выпущено заметное обновление Caramba Switcher — программы для автоматического переключения раскладки клавиатуры.

Caramba Switcher — это новая и очень простая программа для автоматического переключения раскладки клавиатуры от создателя Punto Switcher. Всякий пользователь может случайно набрать текст в неправильной раскладке и получить бессмыслицу «ЫЭЗ.кш gejvb» вместо разумного «SLO.ru рулит». Видя несоответствие, умная программа автоматически переключит раскладку.

Интерфейс Caramba Switcher

Это довольно заметное обновление программы, включающее набор полезных улучшений и исправлений. Разработчик не сидит сложа руки и рядовые обновления Caramba Switcher выпускаются достаточно часто, однако сегодняшнее выделяется более широким набором предпринятых улучшений и изменений.

Что нового в Caramba Switcher 2019.09.16

Добавлена настройка включения/выключения функции «SingleShift», которая служит для смены раскладки клавиатуры однократным нажатием клавиши «Shift».

Добавлена возможность вносить короткие аббревиатуры (от двух букв).

Улучшено распознавание многих типов Captcha-проверки.

Предприняты внутренние улучшения для повышения скорости автозамены.

Предприняты меры для сокращения расхода электроэнергии (актуально при работе устройства от батареи).

Расширен список программ-исключений.

Обновлена языковая модель программы — улучшена обработка многословных сочетаний.

Как и прежде, для загрузки доступно 3 версии: обычная, Corporate и Lab. Обычная версия содержит полный функционал. Версия Corporate рассчитана на работу в организациях и не соединяется с сетью для проверки обновлений. Версия Lab адресована энтузиастам, желающим помочь в развитии программы, — она отсылает пользовательские списки исключений разработчикам.