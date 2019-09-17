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Caramba Switcher 2019.09.16 — крупное обновление автоматического переключателя клавиатуры17.09.2019

Caramba Switcher 2019.09.16 — крупное обновление автоматического переключателя клавиатуры

Выпущено заметное обновление Caramba Switcher — программы для автоматического переключения раскладки клавиатуры.

Caramba Switcher — это новая и очень простая программа для автоматического переключения раскладки клавиатуры от создателя Punto Switcher. Всякий пользователь может случайно набрать текст в неправильной раскладке и получить бессмыслицу «ЫЭЗ.кш gejvb» вместо разумного «SLO.ru рулит». Видя несоответствие, умная программа автоматически переключит раскладку.

Интерфейс Caramba Switcher
Интерфейс Caramba Switcher

Это довольно заметное обновление программы, включающее набор полезных улучшений и исправлений. Разработчик не сидит сложа руки и рядовые обновления Caramba Switcher выпускаются достаточно часто, однако сегодняшнее выделяется более широким набором предпринятых улучшений и изменений.

Что нового в Caramba Switcher 2019.09.16

  • Добавлена настройка включения/выключения функции «SingleShift», которая служит для смены раскладки клавиатуры однократным нажатием клавиши «Shift».
  • Добавлена возможность вносить короткие аббревиатуры (от двух букв).
  • Улучшено распознавание многих типов Captcha-проверки.
  • Предприняты внутренние улучшения для повышения скорости автозамены.
  • Предприняты меры для сокращения расхода электроэнергии (актуально при работе устройства от батареи).
  • Расширен список программ-исключений.
  • Обновлена языковая модель программы — улучшена обработка многословных сочетаний.

Как и прежде, для загрузки доступно 3 версии: обычная, Corporate и Lab. Обычная версия содержит полный функционал. Версия Corporate рассчитана на работу в организациях и не соединяется с сетью для проверки обновлений. Версия Lab адресована энтузиастам, желающим помочь в развитии программы, — она отсылает пользовательские списки исключений разработчикам.

Скачать Caramba Switcher 2019.09.16

БесплатноРазмер: 3 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Caramba Switcher Corporate 2019.09.16

БесплатноРазмер: 2.9 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Caramba Switcher Lab 2019.09.16

БесплатноРазмер: 3 МбОС: WindowsСтабильная версия

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