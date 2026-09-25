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Caramba Switcher

2026.09.24

Скачать бесплатно автоперкеключатель клавиатуры

Бесплатно Windows

Скачать Caramba Switcher

ВЫБОР ВЕРСИИ

Caramba Switcher — это новая и очень простая программа для автоматического переключения раскладки клавиатуры, в зависимости от набираемого текста.

Автоматическое переключение раскладки клавиатуры — очень полезная функция. Всякий пользователь может случайно набрать текст в неправильной раскладке и получить бессмыслицу «ЫЭЗ.кш gejvb» вместо разумного «SLO.ru рулит». Нужно скачать Caramba Switcher; умная программа будет следить, чтобы такого не происходило и, видя несоответствие, переключать раскладку, исправляя весь неправильно набранный текст.

Caramba Switcher — это, по сути, новый Punto Switcher. Опытные пользователи помнят старый добрый Punto Switcher, который на протяжении многих лет был самым популярным инструментом для автоматического переключения раскладки. Разработкой новинки занимается тот же автор, а это значит, что программе можно доверять и рассчитывать на долголетие и постоянное развитие проекта.

Caramba Switcher
Caramba Switcher

Отличительной особенностью Caramba Switcher является абсолютная простота программы. В ней нет никаких настроек — она просто висит в трее и работает. Caramba Switcher может работать как в автоматическом режиме, так и в ручном. В ручном режиме переключение происходит через двойное нажатие горячей клавиши «Shift», что позволит поменять раскладку последнего напечатанного слова или всего выделенного текста.

Caramba Switcher довольна умная программа. Помимо прочего, она самообучается — достаточно лишь раз стереть слово, вызвавшее неправильное переключение раскладки, как оно тут же попадет в исключения. То есть, в ходе работы программа подстраивается под привычки пользователя. На самом деле, за внешней простотой скрывается довольно мощный и продуманный механизм, который понимает особенные слова, знает об аббревиатурах, учитывает спецсимволы и многое другое.

Версия Caramba Switcher Lab отличается от обычной наличием телеметрии. Она автоматически отсылает разработчикам слова-исключения и аббревиатуры, которым программа обучилась на примерах пользователя. Это помогает разработчикам делать программу еще лучше.

Что нового в последних версиях Caramba Switcher:

  • Упразднена совместимость с Windows 7 и 8.
  • Улучшены правила для опускания заглавной — ЧЕловек!
  • Расширены правила обработки окончаний.
  • Пополнен список программ-исключений.

Читайте новость: Caramba Switcher 2019.09.16 — крупное обновление автоматического переключателя клавиатуры.

ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о Caramba Switcher

Пользуюсь уже давно. Весьма не плохо.

Автор: Serrju18.12.2024

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