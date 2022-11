Sublime Text — это текстовый редактор, ориентированный на написание кода, разметки и обычного текста. В первую очередь программа адресована программистам, но вполне подойдет и простым пользователям в качестве мощного блокнота.

Sublime Text содержит богатые функции редактирования. Среди прочего: поддержка Git, полная настройка отображения текста, поддержка различных кодировок, неограниченный откат операций, автоматическое завершение набора, система макросов, закладки, поддержка множественных выделений, выделение колонок, широкие возможности поиска с удобным выделением результатов, повтор последнего действия, автоматическое сохранение документа и много прочих удобств.

Поддерживается синтаксис следующих языков программирования и разметки: C, C++, C#, CSS, D, Erlang, HTML, Groovy, Haskell, HTML, Java, JavaScript, LaTeX, Lisp, Lua, Markdown, Matlab, OCaml, Perl, PHP, Python, R, Ruby, SQL, TCL, Textile и XML.

Sublime Text имеет очень симпатичный и удобный интерфейс. Базовая тема оформления выполнена в темных тонах, что может показаться непривычным, однако всегда есть возможность переключится на одну из других тем оформления, в том числе и на выполненную в светлых тонах, более традиционную. Ну и, конечно же, интерфейс Sublime Text поддается полной настойке.