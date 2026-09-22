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Sublime Text

4.0 (4213)

Текстовый редактор для программистов

Пробная версия Windows Linux

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ВЫБОР ВЕРСИИ

Sublime Text — это текстовый редактор, ориентированный на написание кода, разметки и обычного текста. В первую очередь программа адресована программистам, но вполне подойдет и простым пользователям в качестве мощного блокнота для редактирования различных файлов.

Sublime Text содержит богатые функции редактирования. Среди прочего: поддержка Git, полная настройка отображения текста, поддержка различных кодировок, неограниченный откат операций, автоматическое завершение набора, система макросов, закладки, поддержка множественных выделений, выделение колонок, широкие возможности поиска с удобным выделением результатов, повтор последнего действия, автоматическое сохранение документа и много прочих удобств.

Поддерживается синтаксис следующих языков программирования и разметки: C, C++, C#, CSS, D, Erlang, HTML, Groovy, Haskell, HTML, Java, JavaScript, LaTeX, Lisp, Lua, Markdown, Matlab, OCaml, Perl, PHP, Python, R, Ruby, SQL, TCL, Textile и XML.

Sublime Text имеет очень симпатичный и удобный интерфейс. Базовая тема оформления выполнена в темных тонах, что может показаться непривычным, однако всегда есть возможность переключится на одну из других тем оформления, в том числе и на выполненную в светлых тонах, более традиционную. Ну и, конечно же, интерфейс Sublime Text поддается полной настойке.

Внимание! Лицензия Sublime Text стоит 99 USD. Впрочем, пробная версия не имеет никаких функциональных ограничений и ограничения времени использования. То есть, пользоваться программой можно абсолютно бесплатно, мирясь с окошком-напоминанием о необходимости приобрести лицензию.

Скриншот Sublime Text 1 Скриншот Sublime Text 2 Скриншот Sublime Text 3

Что нового в последних версиях Sublime Text:

Обновление Sublime Text 4.0 (4186) исправляет несколько ошибок.

Что нового в Sublime Text 4.0 (4186)

  • Предприняты различные улучшения подсветки синтаксиса.
  • Повышена производительность и сокращено потребление ресурсов некоторых операций работы с синтаксисом.
  • Значительно улучшена производительность компрессии кэша.
  • Повышена производительность сканирования репозитория git.
  • Повышена производительность рендеринга.
  • Добавлена команда unselect_current для множественного выбора вкладок.
  • Переработаны уведомления о синтаксических ошибках.
  • Теперь minihtml может загружать графические изображения из интернета.
  • Ряд улучшений для API.
  • Исправлены ошибки.

Что нового в Sublime Text 4.0 (4142)

  • Значительно улучшен функционал свертывания блоков кода, который теперь основывается на синтаксисе языков программирования (ранее на отступах). Это позволяет значительно повысить качество функции и избежать отсутствия индикаторов свертывания/развертывания блоков кода.
  • Теперь список недавних документов интегрирован с операционной системой и стал глобальным (один для всех окон программы).
  • Предпринят ряд улучшений подсветки синтаксиса различных языков программирования и разметки.
  • Переработана подсветка синтаксиса Haskell.
  • В функцию преобразования регистра добавлены новые команды.
  • Добавлено множество новых команд, параметров и настроек.
  • Повышена производительность и исправлены ошибки.

Читайте новость: Sublime Text 4 — новые функции, улучшения для синтаксиса и аппаратное ускорение.

ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о Sublime Text

Ежедневно пользуюсь для редактирования кода html/css. Очень гибкий редактор с большой базой плагинов и тем. Можно использовать бесплатно.

Автор: superserov03.12.2024

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