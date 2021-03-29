SynWrite — это функциональный текстовый редактор для программистов. Программа рассчитана на опытных пользователей, которые знают, чего хотят от текстового редактора и заинтересованы в обилии мелких удобств, из которых и состоит SynWrite.

SynWrite отображает код с помощью древовидной структуры, поддерживает подсветку синтаксиса всех популярных языков программирования и разметки, притом, подсветка синтаксиса поддается полной настройки. В программе присутствует удобный менеджер проектов, полнофункциональный поиск, шаблоны, проверка орфографии (поддержка русского языка уже на борту) и поддержка внешних инструментов.

SynWrite поддерживает множество удобных функций для редактирования кода. Самые заметные: макросы, авто-завершение функций, авто-подстановка и авто-закрытие тегов, множественная правка, поддержка множественной каретки (для одновременной правки нескольких строк), подсказки и множество прочих, весьма продуманных удобств.

Интерфейс SynWrite построен на основе вкладок для удобного перемещения между несколькими документами. Также присутствует карта документа для быстрого перемещения между его частями, набор необходимых индикаторов и тому подобные удобства.

Также нелишним будет сообщить, что скачать SynWrite стоит еще и по той причине, что программа является свободной и распространяется, в том числе, на основе исходных кодов.